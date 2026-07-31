Cordeiro, fost bancher şi fost vicepreşedinte al Federaţiei de Fotbal a Statelor Unite, ales special pentru a contribui la dezvoltarea fotbalului global în cadrul FIFA, şi-a anunţat demisia imediată, declarând că nu poate „să cu braţele încrucişate în timp ce FIFA ia în considerare vânzarea unei participaţii la Cupa Mondială”, scrie News.ro.

FIFA propusese crearea unei filiale de 20 de miliarde de dolari, FIFA Forward Enterprise (FFE), pentru a gestiona Cupa Mondială şi celelalte evenimente aferente, cu o participaţie de până la 20% oferită investitorilor externi.

„Permiteţi-mi să fiu clar: nu am fost implicat în această propunere şi mă opun clar ei. Aceasta este o veste proastă pentru asociaţiile membre FIFA, o veste proastă pentru fotbal şi o veste proastă pentru viitorul pe termen lung al acestui sport.”, a declarat Cordeiro într-un comunicat.

Această propunere „nu are prea mult sens” În declaraţia sa, Cordeiro a întrebat de ce FIFA ar lua în considerare strângerea a 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei părţi din „cel mai valoros activ al său”, având în vedere că organizaţia are miliarde de dolari în rezerve şi nicio datorie.

Demisia sa vine în contextul în care cele 211 asociaţii membre ale FIFA sunt sub presiunea de a decide asupra acestei propuneri controversate până pe 19 septembrie, Cordeiro declarând că „riscă să fie lăsate în urmă” dacă nu o acceptă.

FIFA cere un vot

„Însuşi preşedintele FIFA a subliniat veniturile de 15 miliarde de dolari generate între 2022 şi 2026. În acest context, renunţarea la o participaţie permanentă în cel mai valoros activ al fotbalului pentru a strânge 4,2 miliarde de dolari nu are prea mult sens.”, a adăugat Cordeiro, specificând că FIFA avea deja capacitatea financiară de a oferi sprijin suplimentar asociaţiilor membre din resursele sale existente.

În calitate de consilier senior al preşedintelui FIFA, misiunea lui Cordeiro a fost de a „consilia FIFA cu privire la noile iniţiative strategice care vizează dezvoltarea fotbalului la toate nivelurile”.

Când a anunţat această numire în 2021, Infantino a declarat: „Carlos este persoana ideală pentru a ne consilia pe măsură ce modernizăm cadrul nostru de reglementare şi dezvoltăm sportul într-un mod care să promoveze fotbalul masculin, feminin şi juvenil în întreaga lume.”

Cordeiro are o lungă carieră în afaceri internaţionale şi investment banking în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) şi Asia, consiliind guverne şi unele dintre cele mai mari corporaţii din lume.

Înainte de a se alătura U.S. Soccer, a fost vicepreşedinte la Goldman Sachs şi a obţinut un MBA de la Harvard Business School.