FCSB își va face, astfel, debutul în noul sezon al Conference League, pe stadionul Ghencea, din București. Întâlnirea cu gruparea din Letonia va începe la ora 20:45 și va fi transmisă în direct pe PRO TV și pe VOYO.

În cazul în care o va elimina pe FK Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

De partea cealaltă, FK Auda a revenit în prima ligă letonă în anul 2022 și chiar în acel sezon a reușit să câștige Cupa Letoniei. În ultimele două ediții de campionat, FK Auda a terminat pe locul al treilea.

Florin Tănase a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit și despre partida cu formația letonă.

”Mă simt bine, încrezător, nerăbdător să începem un nou parcurs în Europa. Sper să îl începem cu dreptul. Cred că în ultimul timp nu mai putem spune că avem meciuri ușoare în Europa. Toate echipele mici au crescut foarte mult, au progresat, au acces la informații și progresează de la an la an. Nu va fi un meci ușor.

E un mic avantaj (n.r. faptul că FK Auda este în mijlocul campionatului), pentru că au un ritm de joc mai bun decât al nostru. I-am analizat foarte puțin, azi îi vom analiza în amănunt și cred că vom fi pregătiți la ora meciului.

E o presiune suplimentară, trebuie să tratăm meciurile la victorie. Nici anul trecut, chiar dacă era acea plasă de siguranță, nu ne gândeam că e ok să picăm. Acum acesta este maximum, trebuie să ajungem în grupele Conference League.

Trebuie să câștigăm, pentru că jucăm acasă, avem suporterii în spatele nostru, acesta este avantajul nostru. Sperăm să câștigăm meciul tur și în retur să ne fie mai ușor. Ne dă încredere victoria din campionat. Am obținut o victorie contra unei echipe cu care anul trecut nu am luat punct”, a spus Florin Tănase pentru PRO TV și Sport.ro.

În schimb, antrenorul lui FK Auda, Didier Zanetti, crede că echipa sa poate produce surpriza pe Ghencea.

Avem calitate pentru a pune probleme. Adversarul este foarte puternic, însă suntem pregătiţi, avem şi această oportunitate în sensul în care FCSB se află la început de sezon.

Pentru mine toţi jucătorii celor de la FCSB sunt valoroşi. Eu, ca jucător, am evoluat la mijloc, aşa că sunt concentrat pe mijlocaşi. Consider că mâine (n.r. joi) cheia meciului va fi la mijlocul terenului. Nu e treaba mea să evaluez şansele în procente. Meseria mea este să fiu pregătit dacă favorita acestei duble (n.r. FCSB) ne oferă oportunităţi. Cred că avem şanse dacă vom controla mijlocul terenului şi dacă vom avea posesia”, a spus tehnicianul în conferința de presă premergătoare meciului.