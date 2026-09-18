Într-unul dintre fragmentele publicate, autorul susține că regele Charles, pe atunci prinț moștenitor, "părea extrem de euforic, de parcă ar fi câștigat la loto", atunci când l-a sunat, după moartea Dianei, în 1997.

Helena Wilkinson, corespondent regal, BBC: „Ruptura dintre palatul Buckingham și contele Spencer, fratele Dianei, fosta prințesă de Wales s-a adâncit. Un nou fragment din cartea de memorii a lui Charles Spencer, Cântecul Lebedei, a fost publicat de tabloidul Daily Mail. El scrie că își amintește că în noaptea când a murit sora lui, Charles - pe atunci prinț - era euforic, de parcă câștigase la loterie avea vocea de parcă câștigase la loterie. Privind acum retrospectiv, bănuiesc că prima reacție a prințului a fost să se gândească mai degrabă la faptul că acest eveniment i-ar putea permite să se căsătorească cu femeia pe care o iubea (Camilla), decât să conștientizeze pierderea unei femei pe care nu o iubea”.

Tot contele Charles Spencer afirmă în memoriile sale că Diana suferea de o tulburare de alimentație, care s-a agravat după ce Charles a numit-o "plinuță". Își amintește și de ziua când Diana l-a anunțat că urma să divorțeze si pretinde că sora sa i-ar fi povestit, în context că soțul ei este îndrăgostit de un valet.

Helena Wilkinson, corespondent regal, BBC: „Nu există un răspuns al palatului Buckingham la aceste ultime afirmații, dar palatul a transmis o declarație neobișnuit de dură miercuri noaptea”.

Atunci după publicarea altor extrase din carte s-a aflat ca, potrivit autorului, prințul moștenitor Charles i-ar fi spus: "fii liniștit, o vom uita destul de repede".

Comentariile menţionate ar fi fost făcute după o cearta intre cei doi cumnați. Fratele Dianei nu a vrut ca prinţii William şi Harry, pe atunci niște copii să meargă în spatele sicriului mamei lor.

Helena Wilkinson, corespondent regal, BBC: „Palatul a transmis: "Deşi, din principiu, nu comentăm cărţile, Majestatea Sa este conştientă că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca raţiunea, afecta judecata şi influenţa amintirile în moduri pe care alţii nu le cunosc, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere"”.

Laura Bundock, corespondent regal: „Îmi este greu să mă gândesc, de fapt, la ceva mai dificil pentru doi fii decât să afle de la unchiul lor că mama lor a murit și că tatăl lor era "extrem de euforic" din această cauză, "ca un câștigător la loterie". Aș spune că, din experiența mea cu Regele, nu mi se pare că acesta este genul de lucru pe care ar fi probabil să-l spună. Durerea îi pune pe oameni în situații foarte dificile. Noi nu am fost acolo în acel moment. Există două versiuni ale poveștii”.

Prințul Harry știa despre apariția cărții unchiului său, dar nu a citit-o. Și poate de aceea nu a fost pregătit să răspundă întrebări, la prima sa apariție publică, de cand s-a întors în regat.

Nu a făcut comentarii nici fratele lui Harry. Wiliam și Kate au luat parte la angajamente regale în Scoția.

Prințesa Diana a murit în august 1997, într-un tragic accident de mașină.