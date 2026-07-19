Potrivit Associated Press, câștigătorul Cupei Mondiale primește 51 de milioane de dolari, în timp ce premiul al doilea este de 34 de milioane de dolari.

FIFA a majorat fondul de premii pentru Cupa Mondială din 2026, stabilind un record cu suma totală de 871 de milioane de dolari plătită celor 48 de echipe participante. Această sumă include peste 100 de milioane de dolari care au fost adăugați în aprilie, după ce unele federații din Europa au solicitat ajutor pentru acoperirea costurilor unui turneu desfășurat în trei țări, care a necesitat cheltuieli considerabile de deplasare și cazare.

Cei 51 de milioane de dolari destinați Argentinei sau Spaniei reprezintă o sumă considerabilă, dar pălește în comparație cu averile cheltuite în fotbalul mondial.

De asemenea, este o sumă mai mică decât cea câștigată de câștigătorul Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, într-un turneu disputat tot în SUA.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, cei 51 de milioane de dolari destinați câștigătorului reprezintă mai puțin decât suma plătită marți de clubul englez Brighton pentru transferul unui fundaș croat de 19 ani, Luka Vušković, care a petrecut cea mai mare parte a Cupei Mondiale pe banca de rezerve.

Toate echipele sunt remunerate

FIFA plătește sume de bani celor 48 de federații naționale în două categorii: premii în bani acordate în funcție de cât de departe ajunge fiecare echipă în turneu și plăți uniforme destinate acoperirii costurilor de antrenament și pregătire.

Toate cele 48 de federații primesc cel puțin 12,5 milioane de dolari pentru participarea la Cupa Mondială, inclusiv 10 milioane de dolari sub formă de premii pentru calificarea și participarea la faza grupelor. Fiecare primește 2,5 milioane de dolari pentru antrenamentele și cheltuielile dinaintea turneului.

Această sumă plătită în avans a fost convenită la edițiile anterioare ale Cupei Mondiale pentru a evita tensiunile dinaintea turneului, când nu era neobișnuit ca jucătorii să susțină că bonusurile nu fuseseră plătite de federația lor.

Premiile în bani cresc în funcție de cât de departe avansează echipele.

Sumele mai mari vin ca urmare a solicitărilor din partea federațiilor

Unele federații, în special cele din Europa, au comunicat FIFA că structura premiilor în bani și plățile pentru costurile de pregătire stabilite anul trecut le-ar fi adus pierderi financiare în cadrul turneului, cu excepția cazului în care echipa lor ar fi ajuns departe în fazele eliminatorii.

Președintele federației franceze, Philippe Diallo, a declarat pentru cotidianul sportiv L’Equipe că, de câteva luni, i-a atras atenția președintelui FIFA, Gianni Infantino, asupra faptului că echipele participante la Cupa Mondială nu sunt recompensate corespunzător, în comparație cu suma primită de Chelsea, câștigătoarea Cupei Mondiale a Cluburilor, în urmă cu un an.

Aceasta a fost de 115 milioane de dolari, după ce FIFA a fost nevoită să promită o recompensă de nouă cifre pentru a convinge cluburile europene de renume să participe la competiția reorganizată.

Echipele participante la Cupa Mondială care joacă meciuri în Statele Unite s-au confruntat, de asemenea, cu anumite obligații fiscale de care sunt scutite echipele din Canada și Mexic.

Campioana Cupei Mondiale primește suma cea mai mare

Campioana finală primește 51 de milioane de dolari, comparativ cu cei 42 de milioane de dolari primiți de federația Argentinei pentru câștigarea turneului din 2022 din Qatar. Acea ediție cu 32 de echipe a avut un fond total de premii de 440 de milioane de dolari.

Iată ce primesc celelalte echipe:

Finalistă: 34 de milioane de dolari

Locul trei (Anglia): 30 de milioane de dolari

Locul patru (Franța): 28 de milioane de dolari

Sfertfinaliști (locurile 5–8): câte 20 de milioane de dolari fiecare

Optimi de finală (locurile 9–16): 16 milioane de dolari fiecare

Runda de 32 (locurile 17–32): 12 milioane de dolari fiecare

Faza grupelor (locurile 33–48): 10 milioane de dolari fiecare

Zborurile și cazarea la hotel sunt acoperite

Pe lângă sumele acordate și conform regulamentului Cupei Mondiale, FIFA este deja obligată să plătească zborurile dus-întors la clasa business pentru fiecare federație care participă la turneu, precum și cazarea și masa pentru o delegație de 50 de persoane, care include jucătorii. Plățile pentru cazare la hotel încep cu cinci nopți înainte de primul meci al echipei și se încheie la o noapte după eliminarea acesteia.

De asemenea, FIFA acoperă costurile deplasărilor interne pentru până la 50 de membri ai delegației, precum și „o flotă dedicată de vehicule, inclusiv un camion pentru echipament”.

Federațiile de fotbal ale echipelor participante la Cupa Mondială trebuie să achite „o asigurare adecvată... care să acopere, printre altele, vătămări, accidente, boli și călătorii”, precum și „cheltuielile hoteliere neprevăzute” și cazarea membrilor suplimentari ai delegației.Trofeul Cupei Mondiale

Cea mai mare onoare este, desigur, trofeul Cupei Mondiale.

Duminică, campionii vor sărbători cu acesta după fluierul final, în cadrul unei ceremonii de premiere. Trofeul original nu este acordat definitiv. În schimb, câștigătorilor li se va înmâna o replică placată cu aur, pe care o vor putea păstra.

În ceea ce privește premiile în bani ale Cupei Mondiale, acestea sunt plătite de FIFA federațiilor — nu jucătorilor. Modul în care sunt gestionate aceste sume depinde de regulamentul fiecărei federații.

De exemplu: Federația de Fotbal a Statelor Unite va păstra 20% din premiile în bani. Restul de 80% pe care îl primește echipa națională masculină de fotbal a Statelor Unite va fi împărțit în mod egal între echipele naționale masculine și feminine, în urma unui acord istoric din 2022 de a plăti în mod egal echipele masculine și feminine, ceea ce face ca forul național american să fie primul din acest sport care promite remunerații egale pentru ambele sexe.