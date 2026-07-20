La 1 iunie, Kevin Keegan anunţa că suferă de cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii. Deşi diagnosticul fusese pus încă de la începutul lunii ianuarie, gravitatea bolii nu a fost dezvăluită decât atunci, potrivit News.ro.

Keegan este fost căpitan şi fost selecţioner al Angliei.

Ca jucător, cel care a evoluat în special la Liverpool (1971-1977) şi Newcastle (1982-1984) a câştigat de două ori Balonul de Aur (1978, 1979), când juca la Hamburg.

Unul dintre cei mai talentaţi atacanţi ai generaţiei sale, el s-a reconvertit apoi în antrenor, ratând la mustaţă titlul cu Newcastle (locul 2) în sezonul 1995-1996.