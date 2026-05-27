Sub numele „UEFAntasticii”, evenimentul aduce din nou față în față generațiile care au scris istorie în Cupa UEFA, în singura dublă integral românească disputată vreodată în sferturile unei competiții europene majore. În primăvara anului 2006, Steaua și Rapid au oferit una dintre cele mai spectaculoase performanțe din fotbalul românesc modern. După un 1-1 în tur și 0-0 în retur, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA datorită golului marcat în deplasare, într-o confruntare care a rămas în memoria suporterilor drept „sfertul de secol” al fotbalului românesc. „E ceva care nu s-a mai întâmplat în fotbalul românesc și probabil va fi foarte greu să se repete foarte curând. Diferența crește, nu scade, între noi și fotbalul european”, spune Cosmin Olăroiu.

Parcursul celor două echipe până în sferturile competiției a fost unul remarcabil: Steaua elimina Betis Sevilla, în timp ce Rapid trecea de adversari puternici precum Rennes, Șahtior Donețk și Hamburger SV. De pe bancă, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu conduceau două echipe care aveau să transforme acel sezon într-un reper pentru sportul românesc.

Reeditarea din 28 mai promite emoție, nostalgie și o nouă întâlnire cu jucătorii care au făcut milioane de români să viseze. „UEFAntasticii” așteaptă tribune pline la Arcul de Triumf și suporteri pregătiți să retrăiască un moment unic din istoria fotbalului românesc.

