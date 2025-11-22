FC Barcelona se întoarce „acasă” pentru duelul cu Athletic Bilbao. Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou. GALERIE FOTO

22-11-2025 | 12:24
Camp Nou
IMAGO

Revenirea pe Spotify Camp Nou devine realitate. După mai bine de doi ani și jumătate, FC Barcelona se pregătește să-și întâmpine din nou fanii pe stadionul renovat.

Ioana Andreescu

Atmosfera se anunță spectaculoasă, iar clubul promite surprize pregătite în secret pentru ca redeschiderea să fie un moment cu adevărat unic, potrivit Beinsports și Espn.

Clubul a transmis că a primit autorizația primăriei pentru a juca pe Camp Nou în fața a 45.000 de spectatori.

„Ne întoarcem acasă”, a scris Barca pe rețelele de socializare luni după-amiază, oficializând vestea.

Lamine Yamal
Tensiuni între Barcelona și Federația Spaniolă. Lamine Yamal, prins la mijloc într-un nou conflict. „Transparență totală”

FC Barcelona, aflată încă în pierdere financiară — mai ales din cauza întârzierilor la lucrări — are nevoie urgentă de veniturile generate de stadionul său pentru a-și recăpăta stabilitatea.

Costul total al renovării masive a fost estimat la 1,5 miliarde de euro. La finalizarea proiectului, arena va putea găzdui 105.000 de spectatori, devenind cea mai mare din Europa.

Un stadion renovat, 45.000 de fani și un spectacol inedit

DJ Mon DJ va deschide show-ul, dând tonul după-amiezii. Apoi, cu puțin timp înainte de start — în jurul orei 16:00 — va începe „momentul principal” al programului: Figa Flawas vor cânta live, în timp ce Orfeó Català va interpreta tradiționalul Cant del Barça, acompaniat de efecte pirotehnice, pentru a marca în mod oficial întoarcerea echipei pe propriul stadion.

Lamine Yamal, pregătit de joc la revenirea pe Camp Nou

În paralel cu pregătirile pentru marele eveniment, staff-ul a confirmat că Lamine Yamal este apt pentru duelul cu Athletic Club (Bilbao), după procedura medicală prin care a trecut în perioada echipelor naționale. Decizia Barcelonei de a-l menaja a fost criticată de federația spaniolă, însă antrenorul Hansi Flick a apărat clubul, subliniind că jucătorul a urmat un plan riguros de recuperare și „a gestionat situația excelent”.

Un apel către suporteri: tricoul și eșarfa sunt obligatorii

Clubul le-a cerut fanilor să vină cu tricoul și eșarfa Barcelonei, pentru a transforma stadionul renovat într-un adevărat val de culori, la marea redeschidere.

Numărătoarea inversă a început: noul Spotify Camp Nou este pe cale să se redeschidă… iar Barça vrea ca momentul să fie de neuitat.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

Sursa: Beinsports

