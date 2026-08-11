Bezos, unul dintre cei mai bogați trei oameni din lume, nu are niciun fel de experiență în ceea ce privește investițiile într-o echipă sportivă, chiar dacă el a fost în discuții pentru preluarea Washington Commanders din National Football League și, anterior, a Seattle Seahawks, potrivit Agerpres.

Averea sa personală este estimată la 210 miliarde de lire sterline (283,5 miliarde de dolari americani), iar el mai deține cotidianul Washington Post și compania de explorare a spațiului Blue Origin, ceea ce este mai mult decât suficient pentru cumpărarea clubului Liverpool, dar el este parte a grupului care îl include pe Eduardo Saverin, cofondator al rețelei de socializare Facebook, și este condus de Amit Bhatia, ginerele magnatului indian al oțelului Lakshmi Mittal.

Bhatia are o experiență de afaceri în sport, demisionând din calitatea de coproprietar și director al Queens Park Rangers luna trecută, după o perioadă de 18 ani.

Spirit of Shankly cere mai multă claritate din partea clubului

Grupul Spirit of Shankly a scris către Liverpool, cerând mai multă claritate asupra acestei situații și organizarea unei discuții privind potențialele schimbări.

„Noi am reiterat faptul că, ținând cont de evenimentele care au determinat ca FSG să cumpere clubul «cormoranilor», cine îl deține și cum îl controlează, prin punerea intereselor Liverpool Football Club și a suporterilor săi, sunt fundamentale pentru noi”, au transmis fanii într-o declarație.

„Cel mai nou raport privind vânzarea a 30% din acțiuni și consorțiul stabilit pentru a cumpăra pachetul de acțiuni este semnificativ. Proprietarul și custodele clubului nostru este un element primordial pentru grupul Spirit of Shankly și toți suporterii”, au mai comunicat fanii în declarație.

„Am fost martorii unor vânzări similare la alte cluburi care au dus la schimbări semnificative în conducerea clubului și în operațiile de fotbal, conducând la deciziile și comportamentele pe care mulți nu vor să le vadă la Liverpool”, au mai spus suporterii.

Patronul Liverpool, Fenway Sports Group, a fost mereu deschis la investiții din exterior, valoarea clubului crescând vertiginos de la 300 de milioane de lire sterline achitați în 2010 la circa 4,5 miliarde de lire în prezent.

Fanii vor detalii despre rolul noilor investitori

În anul 2023, Dynasty Equity a cumpărat circa 3% din acțiuni pentru o sumă de aproape 120 de milioane de lire sterline, iar luna trecută directorul executiv al clubului, Billy Hogan, a declarat pentru site-ul The Athletic: „John Henry (principalul proprietar al FSG) a fost foarte transparent despre faptul că, dacă va exista o oportunitate pentru investiții care ar ajuta clubul, atunci va fi luată în mod serios în considerare. În acest caz, având în frunte un consorțiu, condus și reprezentat de Amit Bhatia, a făcut un pas în față pentru a face o investiție redusă în club. Asta-i tot”.

Spirit of Shankly a cerut clubului Liverpool detalii despre rolul pe care noii investitori îl vor avea în ceea ce privește locurile din consiliul de conducere și nivelul de implicare în controlul clubului pe teren și în afara sa.

FSG nu a exprimat public un punct de vedere în această situație după declarația de luna trecută în care se menționa: „Un consorțiu, reprezentat și condus de Amit Bhatia, și-a exprimat interesul într-o investiție strategică minoritară la Liverpool”.

Un purtător de cuvânt pentru consorțiul lui Amit Bhatia a refuzat să comenteze în această chestiune.