Acolo își vor petrece tot restul vieții. Altfel, ar fi fost uciși. De la începutul anului şi până acum autorităţile din Brașov au omorât 12 urși însă apelurile la 112 care anunță prezența sălbticiunilor în localități continuă.

Acțiunea de capturare a avut loc azi-noapte în cartierul Răcădău din Brașov. Ursoaica și cei doi pui coborau în fiecare seară pe străzile din zonă, să caute de mâncare pe lângă platformele de gunoi. Sălbăticiunile au fost prinse în cușcă și transportate la sanctuarul Libearty de la Zărnești.

Ursoaica a mai fost capturată înainte de încă două ori, inclusiv înainte să aibă pui, și relocată la treizeci de kilometri de Brașov. De fiecare dată a revenit. Are în jur de trei ani, iar puii, șase luni.

Cristina Lapis, Asociația Milioane de Prieteni: "Acum sunt traumatizaţi, nu speriaţi, pentru că au fost prinşi a treia oară. Li s-a mai pus şi pe urechi o placă de identificare care e mai mare decât urechea, din fericire aseară am reuşit să o scoatem, dar au urme de sânge şi trebuie îngrijiţi. Sunt foarte flămânzi, foarte speriaţi, se ascund, noroc că sunt într-un țarc separat, doar ei și cu mama".

De la începutul anului și până acum, în Brașov și Poiana Brașov, nouă urși au fost împuşcaţi, trei eutanasiați, iar zece relocați. Totuși, apelurile la 112 şi mesajele Ro-Alert continuă.

Dan Ghiță, Viceprimarul Brașovului: "Avem în continuare apeluri din Poiana Brașov în zonele unor hoteluri, acolo unde evident se depozitează gunoaie, mai vine ursul".

Chiar aseară, câțiva turiști care se plimbau prin stațiune s-au întâlnit cu un urs.

Urșii care coboară în zonele locuite rămân o problemă la nivel național, mai ales acolo unde găsesc în continuare resturi de mâncare.

Chiar și unde autoritățile au instalat containere etanșe pentru deșeuri, unii oameni aruncă gunoiul pe lângă ele. Relocarea urșilor cu comportament deviant a devenit aproape imposibilă, pentru că niciun fond cinegetic din țară nu-i mai dorește.