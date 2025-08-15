Charalambous, după calificarea FCSB: Atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că la confruntarea cu Drita atitudinea a făcut diferenţa.

„Din punctul meu de vedere atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi. Ştiam că avem calitate.

Le dedic fanilor victoria şi preşedintelui nostru, Valeriu Argăseală, e ziua lui azi.

A fost foarte important că am dat gol primii. Ar fi fost o mare greşeală să venim aici să apărăm rezultatul.

Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm la fel”, a spus Charalambous la Pro Arena.

Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League

În play-off-ul Europa League, FCSB va juca cu Aberdeen (Scoția). Primul meci are loc pe 21 august, al doilea pe 28 august.

Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta

Bucureştenii au început excelent la Pristina, unde Cisotti a deschis scorul în primul minut, cu o lovitură de cap din centrarea lui Miculescu.

În minutul 18 a venit rândul lui Miculescu să înscrie, din pasa lui Bîrligea, şi oaspeţii conduceau cu 2-0 în Kosovo, scor cu care s-a şi intrat la pauză. Drita a redus din diferenţă în minutul 52, când Veton Tusha a marcat din apropierea portii după o centrare care l-a depăşit pe Vali Creţu.

Kosovarii au căutat egalarea, dar au rămas în zece jucători din minutul 68, odată cu eliminarea lui Broja, cu roşu direct pentru un faul la Olaru. Intrat în minutul 78, Dennis Politic a rezolvat problema calificării în minutul 85, cu un gol superb care a stabilit rezultatul final, Drita FK – FCSB 1-3.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în faza principală Conference League.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













