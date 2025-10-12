Etapa preliminară a Campionatului European ar putea fi schimbată. UEFA analizează un sistem mai „atractiv” pentru calificări

Stiri Sport
12-10-2025 | 17:33
UEFA

La un summit de fotbal din Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că sistemul de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a deveni mai atractiv.

autor
Aura Trif

Sub impulsul preşedintelui său, Alexander Ceferin, fotbalul european şi-a schimbat faţa în ultimii ani. După ce a redus numărul de meciuri amicale şi a instituit Liga Naţiunilor, UEFA a revoluţionat complet Cupele Europene, în special cu o nouă formulă a Ligii Campionilor, care a fost destul de bine primită de jucători şi public în sezonul trecut. Dar instituţia europeană nu a terminat cu schimbările. În curând, ar putea să se ocupe de calificările pentru Campionatul European.

Ce a declarat șeful UEFA

Dacă faza finală rămâne un eveniment important, preliminariile, lungi şi adesea lipsite de suspans, nu reuşesc să entuziasmeze suporterii.

„Poate că preliminariile ar putea fi diferite”, a recunoscut şeful slovac în cadrul unui summit dedicat fotbalului, organizat în Portugalia.

Ceferin a propus ideea de a avea „mai multe meciuri cu un format mai interesant. În prezent, ne gândim la asta”.

Citește și
echipa nationala 2025
Meciul România-Austria, preliminariile Campionatului Mondial 2026. Miza locului 2 în grupă pentru tricolori

Una dintre direcţiile de reflecţie se îndreaptă către formatul Ligii Naţiunilor, cu grupe şi un sistem de promovare-retrogradare, sau către noua formulă a Ligii Campionilor, cu un mini-campionat şi sfârşitul confruntărilor tur-retur. Euro 2028 se va desfăşura în Regatul Unit şi Irlanda. Spania este deţinătoarea titlului.

Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății

Sursa: News.ro

Etichete: preliminarii, fotbal, UEFA, meci,

Dată publicare: 12-10-2025 17:33

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
Citește și...
Scandal în preliminariile CM 2026. S-au scandat lozinci naţionaliste: ”Moarte tuturor albanezilor”. ”Piksi” a demisionat
Stiri Sport
Scandal în preliminariile CM 2026. S-au scandat lozinci naţionaliste: ”Moarte tuturor albanezilor”. ”Piksi” a demisionat

Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare care a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Meciul România-Austria, preliminariile Campionatului Mondial 2026. Miza locului 2 în grupă pentru tricolori
Stiri Sport
Meciul România-Austria, preliminariile Campionatului Mondial 2026. Miza locului 2 în grupă pentru tricolori

Reprezentativa României înfruntă duminică seara selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii
Stiri Sport
Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren.

Recomandări
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României
Stiri externe
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.

Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim
Stiri Sociale
Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, fie ei bărbați sau femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. MApN va începe din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

 

Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar

Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că va face tot ceea ce este posibil pentru ţară şi pentru Oradea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

22:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28