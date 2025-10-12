Scandal în preliminariile CM 2026. S-au scandat lozinci naţionaliste: ”Moarte tuturor albanezilor”. ”Piksi” a demisionat

Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare care a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs a condus cel mai dificil meci al zilei, cel disputat la Leskovac, în grupa K, între Serbia şi Albania.

Conştienţi că tensiunile enorme acumulate pot escalada, organizatorii au luat măsuri de siguranţă fără precedent..

Suporterii sârbi au scandat lozinci naţionaliste, iar autorul golului care a decis învingătoarea, albanezul Rey Manaj, a răspuns făcând semnul vulturului albanez în faţa galeriei sârbe, imediat după reuşita din minutul 45+1.

Istvan Kovacs i-a acordat cartonaşul galben, dar suporterii gazdelor au replicat scandând ”Moarte tuturor albanezilor”.

În cele din urmă Albania s-a impus cu 1-0 şi este a doua în grupa K, cu 11 puncte, după Anglia, care are 15 puncte.

Serbia se află pe locul al treilea, cu 7 puncte.

Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia

Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia, sâmbătă seară, după înfrângerea cu 0-1 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor”, a declarat Stojkovic în cadrul conferinţei de presă de după meci, care a avut loc în oraşul Leskovac (sud). Rezultatul este „cu adevărat prost, nu mă aşteptam la asta”, s-a plâns el.

Agerpres

El a adăugat că şi-a înaintat demisia preşedintelui şi secretarului general al Federaţiei Sârbe de Fotbal. „Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa” la următorul meci de calificare, a spus el.

Cunoscut sub numele de ”Piksi” când juca pentru echipa Iugoslaviei, Stojkovic, un fost mijlocaş în vârstă de 60 de ani, era la cârma echipei sârbe din 2021, după ce a mai antrenat Nagoya (Japonia) şi Canton (China).

De-a lungul carierei sale, el a fost, de asemenea, pentru scurt timp, antrenorul echipei Steaua Roşie din Belgrad.

