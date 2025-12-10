Echipa din Superligă care a fost sancționată. A primit două penalizări din cauza comportamentului suporterilor

Stiri Sport
10-12-2025 | 16:21
fotbal
Shutterstock

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Farul Constanţa din cauza comportării neregulamentare a suporterilor la meciul cu Oţelul Galaţi, din Superligă.

autor
Sabrina Saghin

Farul a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei pentru „afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor”.

Gruparea constănţeană a fost penalizată, de asemenea, cu 10.000 de lei pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Farul Constanţa va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, mai exact penalitatea sportivă de 10.000 lei.

Tot miercuri, Bogdan Ţîru, de la Farul, a fost suspendat un meci şi penalizat cu 740 de lei ca urmare a eliminării de la partida cu Metaloglobus.

Citește și
Mircea Lucescu
România ar putea juca în Grupa D la CM 2026, dacă se va califica, alături de SUA, Paraguay şi Australia

Sursa: News.ro

Etichete: fotbal, superliga, Farul,

Dată publicare: 10-12-2025 16:21

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Campionii României, solidari. Donații de peste 30.000 de euro pentru un ONG din Onești
Stiri Sociale
Campionii României, solidari. Donații de peste 30.000 de euro pentru un ONG din Onești

La gala caritabilă organizată la Oneşti de ONG-ul “SufletEşti” au ajuns pentru a fi vândute la licitaţie obiecte donate de Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Cătălin Moroşanu şi cluburile de fotbal FCSB, Dinamo şi Rapid.

România ar putea juca în Grupa D la CM 2026, dacă se va califica, alături de SUA, Paraguay şi Australia
Stiri Sport
România ar putea juca în Grupa D la CM 2026, dacă se va califica, alături de SUA, Paraguay şi Australia

Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica.

FIFA i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace, în timp ce președintele SUA amenință cu bombardarea Venezuelei
Stiri externe
FIFA i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace, în timp ce președintele SUA amenință cu bombardarea Venezuelei

Președintele american Donald Trump a fost aseară în centrul atenției la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de Fotbal, care a avut loc în Washington.

Recomandări
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

CCR a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Surse: Judecătorii PSD au fost cei care au cerut asta
Stiri actuale
CCR a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Surse: Judecătorii PSD au fost cei care au cerut asta

Curtea Constituțională (CCR) a decis să amâne pentru duminică, 28 decembrie, hotărârea privind legea Guvernului Bolojan care prevede majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați și reducerea pensiilor de serviciu. 

Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță
Stiri Justitie
Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28