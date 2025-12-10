Echipa din Superligă care a fost sancționată. A primit două penalizări din cauza comportamentului suporterilor

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Farul Constanţa din cauza comportării neregulamentare a suporterilor la meciul cu Oţelul Galaţi, din Superligă.

Farul a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei pentru „afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor”.

Gruparea constănţeană a fost penalizată, de asemenea, cu 10.000 de lei pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Farul Constanţa va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, mai exact penalitatea sportivă de 10.000 lei.

Tot miercuri, Bogdan Ţîru, de la Farul, a fost suspendat un meci şi penalizat cu 740 de lei ca urmare a eliminării de la partida cu Metaloglobus.

