Kallas a precizat că este în contact cu parteneri locali, publicând o imagine în care apar miniștrii de externe ai G7, precum și ai Israelului, Iordaniei, Egiptului, Turciei, Qatarului, Omanului, Bahrainului și Kuweitului.

Noi lovituri israeliene asupra Teheranului, în timp ce Iranul ripostează

Teheranul și-a continuat atacurile de represalii duminică, în timp ce Israelul a lansat un nou val de lovituri care vizează „inima Teheranului”.

Drone și rachete iraniene au atacat Bahrainul, Israelul, Iordania, Kuweitul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite și Omanul.

Majoritatea atacurilor iraniene au vizat baze militare americane din regiune și au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană. Unele au lovit însă infrastructură civilă, precum hotelul Fairmont din Dubai și aeroportul.

Armata israeliană a „efectuat lovituri de amploare pentru a stabili superioritatea aeriană și a deschide drumul spre Teheran”, au transmis Forțele de Apărare ale Israelului într-o postare pe X. Israelul vizează „inima Teheranului”, au mai precizat acestea. Agențiile de presă au relatat despre coloane de fum deasupra capitalei iraniene.

Iranul a atacat un port comercial din Bahrain, precum și un petrolier sub pavilion Palau în Strâmtoarea Ormuz.

Traficul aerian continuă să fie afectat, marile companii aeriene suspendând zborurile în regiune.