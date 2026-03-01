Votarea la cele cinci categorii se încheie în 3 martie.

European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina, 6704 voturi), Melania Rodriguez (trampolină, Spania, 1836), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia, 1559), Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania, 1185).

Forul european de gimnastică a lansat campania de votare vineri, iar nominalizările includ şi titlul la masculin, pe echipe, antrenor şi performanţa extraordinară a anului 2025.

Este a şasea ediţie a campaniei, iar cele cinci nominalizări/categorie au fost făcute de specialişti din cadrul EG, antrenori şi 50 de federaţii naţionale. Campania de votare se încheie în 3 martie, iar fanii îşi pot alege favoriţii pe site-ul EG: https://take.quiz-maker.com/Q653XZTIQ.

În 2025, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig, iar în prezent este studentă la Stanford University pentru care evoluează în competiţiile universitare din SUA.

EG recompensează cei cinci câştigători cu câte 2.000 de euro, o diplomă şi un trofeu.