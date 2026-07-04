Prinţul William a dezvăluit că tatăl său, Regele Charles al III-lea, "urăşte fotbalul", potrivit unei declaraţii făcute de moştenitorul tronului britanic în podcastul lui Travis Kelce difuzat vineri, cu doar câteva ore înainte de căsătoria acestui star din Liga Naţională de Fotbal american (NFL) cu vedeta pop Taylor Swift, informează AFP.

Cupa Mondială de fotbal a fost principalul subiect de discuţie al acestui podcast cu prinţul de Wales, cunoscut ca fiind fan al clubului Aston Villa din Premier League. Atunci când a fost întrebat dacă Regele Charles este persoana care i-a transmis această pasiune, el a răspuns: "Absolut deloc. Tatăl meu urăşte fotbalul".

Prințul William ar urma să asiste la finala CM dacă Anglia se califică

Datorită unei prestaţii de excepţie a căpitanului echipei şi atacantului de la FC Bayern München, Harry Kane, autor a două goluri în ultimele minute împotriva Republicii Democrate Congo, Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Anglia va înfrunta duminică echipa Mexicului pe stadionul Azteca, situat la mare altitudine. Atunci când Travis Kelce l-a întrebat dacă ar traversa Atlanticul pentru a asista la finală în cazul în care naţionala Angliei ar ajunge până acolo, prinţul William a răspuns: "Cu siguranţă".