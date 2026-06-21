Regele Charles va face publice taxele pe care le plătește, devenind astfel primul monarh britanic din istoria modernă care își dezvăluie factura detaliată a veniturilor și impozitelor sale, scrie BBC.

Plățile sale de impozite vor fi făcute publice joi ca un element nou în conturile financiare regale anuale, decizia fiind considerată de surse din Palat ca fiind una personală a Regelui.

Palatul Buckingham spune că această mișcare face parte dintr-un efort de modernizare pentru o mai mare transparență și pentru a „încuraja o înțelegere mai largă a responsabilității noastre”.

De asemenea, aceasta vine în urma apelurilor pentru o mai mare deschidere în ceea ce privește finanțele regale, în urma scandalurilor din jurul lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Măsura va face publice plățile de impozite ale Regelui Charles pentru anul precedent - 2024-25 - și va include impozitul pe veniturile sale, cum ar fi profiturile din Ducatul de Lancaster, orice investiții personale și câștigurile din moșiile private ale Regelui, cum ar fi Sandringham și Balmoral.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de a fi mai deschiși cu publicul.

„Pe scurt, continuăm să modernizăm și să evoluăm”, au spus ei, angajându-se să publice anual impozitele Regelui.

Când era Prinț de Wales, Charles a dezvăluit și câte taxe plătea.

Regele Charles plătește voluntar impozite, deși legea nu îl obligă să facă asta

Monarhii nu sunt obligați să plătească impozit pe venit, impozit pe succesiune pentru ceea ce primesc de la un monarh anterior sau impozit pe câștigurile de capital - dar Regele plătește în mod voluntar impozit pe venit și impozit pe câștigurile de capital pentru orice vânzare de active private.

Și suma totală plătită va fi dezvăluită pentru prima dată - inclusiv impozitul pe profiturile Ducatului de Lancaster, care au fost de aproximativ 24 de milioane de lire sterline anul trecut.

Această afacere imobiliară, inclusiv moșii din nordul Angliei și proprietăți din centrul Londrei, asigură o mare parte din venitul personal al monarhului.

Decizia de a trece la o mai mare transparență pare să fi fost în concordanță cu starea de spirit a publicului.

În urma scandalurilor Andrew Mountbatten-Windsor, parlamentarii s-au numărat printre cei care au cerut mai multă deschidere cu privire la tranzacțiile financiare ale membrilor familiei regale.

Raportul financiar de săptămâna viitoare ar trebui să includă o relatare mai amplă a finanțelor regale.

„Scopul nostru este să explicăm toate elementele finanțelor regale într-un mod care să sporească și mai mult claritatea și accesibilitatea”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului.

Proiectul de lege privind impozitele regelui va fi publicat împreună cu detalii despre Subvenția Suverană, care reprezintă finanțarea publică anuală pentru Casa Regală și acoperă costuri precum personalul, întreținerea clădirilor și deplasările în cadrul angajamentelor oficiale.

Subvenția Suverană a crescut la un record de 137,9 milioane de lire sterline, o creștere temporară fiind utilizată pentru a plăti renovările Palatului Buckingham.

Subvenția regală ar urma să fie redusă

De la introducerea sa în 2012, subvenția nu a scăzut niciodată, dar se așteaptă ca o primă reducere să fie anunțată în curând, ca parte a unei revizuiri efectuate de Trezorerie, Downing Street și Casa Regală.

Deputații vor avea șansa de a dezbate Subvenția Suverană atunci când legislația va fi prezentată Parlamentului.

De asemenea, în acest an, Comisia pentru Conturi Publice va intensifica controlul asupra finanțelor regale, care va desfășura o anchetă privind proprietățile regale și contractele de leasing din Domeniul Coroanei.

Un raport inițial al Biroului Național de Audit a dezvăluit că fiicele lui Andrew Mountbatten-Windsor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, care nu sunt membri ai familiei regale care lucrează, aveau proprietăți la Palatul St. James și la Palatul Kensington.

Chiria pentru cazarea lor a fost plătită de Rege din venitul său privat.

Palatul afirmă că există deja o supraveghere parlamentară a Grantului Suveran, dar adăugarea informațiilor fiscale personale poate „spori și mai mult această transparență” și într-un fel „în conformitate cu prioritățile noastre de serviciu public”.