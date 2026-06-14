Faima a schimbat treptat viața comunităților din Viscri și Valea Zălanului, care au fost vizitate, doar în ultimul an, de peste 62.000 de oameni.

Xiaohong Quan a rezervat o odaie în urmă cu jumătate de an, chiar în casa preferată a regelui din Valea Zălanului. A plătit 130 de euro pe noapte, iar când a ajuns în România a avut o surpriză.

Reporter: „Ați vrut camera regelui?”

Xiaohong Quan, turistă: „Am sperat și am fost norocoasă. Salteaua e foarte moale, cred că am avut cel mai bun somn. Uitați-vă la toate broderiile, sunt atât de frumoase! Nu se mai găsesc!”

Când Regele Charles nu este în România, cele șapte camere disponibile se închiriază. În ultimii cinci ani s-au cazat acolo peste 5.500 de oaspeți. Asta în condițiile în care tot satul numără mai puțin de 100 de locuitori.

Ferenc Preda, localnic: „Când vine el aici, atunci vin și englezii. De aia am venit, zic ei, că acolo nici nu putem să ne apropiem de el, aici putem să dăm mâna cu el! Așa au spus!”

Pe lângă dorința de a-l întâlni pe rege, mulți vin și pentru natura care înconjoară satul. Pajiștile pline de flori colorate sunt rare în Europa și au fost promovate intens de monarhul britanic.

Floarea de care se minunează această turistă se numește vinețică, o buruiană, așa cum o văd localnicii, pe care nu o mănâncă nici animalele, dar care a meritat un loc într-o prestigioasă carte despre florile din Transilvania comandată special de rege. Plimbările monarhului pe dealurile înverzite au devenit un simbol al zonei. Turiștii pot urma aceleași trasee în tururi organizate.

Faima adusă de Regele Charles a schimbat complet aceste locuri. În Valea Zălanului, drumul prin sat a fost pietruit, iar în Viscri multe case vechi au fost restaurate. Au apărut numeroase pensiuni, restaurante și afaceri care le permit localnicilor să câștige bani fără să plece din sat.

Am făcut o oprire la fierarul satului, care, pe lângă comenzile tradiționale, face și suveniruri. Spune că a fost chiar ideea regelui Charles.

Janos Gabor, fierarul satului: „Mi-a zis: «cu potcovițele astea o să mergi înainte», că dacă eu făceam una mare, nu prea o ia nimeni, dar așa mică, o cumpără.”

Janos Gabor, fierarul satului: „Dacă nu era să mai fie cu turismul… căutam în altă parte de lucru sau ceva încercam. Nu faci o avere acum din fierărie, dar trăiești.”

În 2014, Mariana Purghel și-a transformat curtea într-un mic restaurant pentru turiști și gătește zilnic pentru ei. Ne-a primit cu friptură, pâine de casă și ciorbă de perișoare.

Mariana Purghel, localnică: „Noi o facem un pic mai diferit, punem smântână și cu tarhon. Vai, ce bună e! E foarte intens gustul. Vara lucrăm și ne punem deoparte și iarna trăim cu ce câștigăm vara. Mult, puțin, cât avem, ne descurcăm. Suntem fericiți, avem liniște.”

Alții fac bani din plimbatul turiștilor cu căruța pe dealuri, ture de călărit, dar și din închiriatul de biciclete. Există trasee speciale care leagă satele săsești și care atrag tot mai mulți vizitatori.

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt în total peste 120 de kilometri de piste de biciclete, foarte bine întreținute, care leagă colinele Transilvaniei și care trec prin aceste sate absolut superbe. Mare parte din aceste trasee trec prin pădure, pe poteci, e destul de mult de urcat în deal, așa că e mai ușor dacă avem o bicicletă electrică.”

Însă succesul vine acum cu noi provocări, iar comunitățile caută soluții pentru ca numărul tot mai mare de vizitatori să nu afecteze liniștea și natura care au făcut celebre aceste sate.

Tibor Kálnoky: „Atenția mondială pe această regiune este acum certă, dar pentru viitor este important să fie un management de turism responsabil. La Viscri începe, dar au făcut acolo o parcare în afara satului și acolo deja e nevoie să gestionezi accesul la sat.”

Avertismentul vine într-un moment în care numărul turiștilor se tot mărește. Doar în Viscri au ajuns anul trecut aproximativ 62.000, iar numărul crește cu aproape 2.000 în fiecare an.