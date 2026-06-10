Regele Charles s-a întâlnit cu Margareta, Custodele Coroanei. Monarhul britanic a invitat-o la Buckingham

"În după-amiaza zilei de marţi, la Palatul Buckingham, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Consort au răspuns invitaţiei Majestăţii Sale Regelui Charles al III-lea. Întâlnirea a avut un caracter privat", informează Familia Regală a României, într-o postare pe Facebook.