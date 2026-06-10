Regele Charles s-a întâlnit cu Margareta, Custodele Coroanei. Monarhul britanic a invitat-o la Buckingham

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Foreign office photo by ian jones buckingham palace reception 5 may 2023 a
Familia Regală a României

Custodele Coroanei Margareta şi Principele Radu s-au întâlnit, marţi, la Palatul Buckingham, cu Regele Charles al III-lea.

autor
Cristian Anton

"În după-amiaza zilei de marţi, la Palatul Buckingham, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Consort au răspuns invitaţiei Majestăţii Sale Regelui Charles al III-lea. Întâlnirea a avut un caracter privat", informează Familia Regală a României, într-o postare pe Facebook.

Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Principele Radu se află într-o vizită la Londra în perioada 8 - 10 iunie.

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Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: majestatea sa margareta, Custodele Coroanei Regale a României, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, intalnire, palatul Buckingham,

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