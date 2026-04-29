Fotbalul încearcă să ia noi măsuri împotriva rasismului şi a comportamentului nesportiv. Întrunit marţi, International Football Association Board (IFAB), gardianul Legilor Jocului, a aprobat în unanimitate introducerea unui punct de regulament ce va sancţiona cu un cartonaş roşu jucătorii care îşi acoperă gura pentru a ascunde limbajul discriminatoriu sau abuziv în timpul unei întâlniri faţă în faţă cu un adversar.

Măsura îşi propune să prevină anumite schimburi de replici imposibil de citit de către arbitri, comentatori sau potenţiali experţi în citirea pe buzelor.

Această decizie vine după mai multe controverse recente, în special incidentul care i-a implicat pe Gianluca Prestianni şi Vinicius Jr. în Liga Campionilor, unde jucătorul de la Benfica a vorbit acoperindu-şi gura. Problema a fost ridicată public de Gianni Infantino, care a favorizat un răspuns ferm la insultele rasiste şi provocările voalate.

Și jucătorii care părăsesc terenul pentru a protesta vor fi eliminați

IFAB a aprobat şi o altă regulă mai strictă: jucătorii care părăsesc în mod deliberat terenul pentru a protesta împotriva unei decizii a arbitrului sau oficialii care îi incită pe alţii să facă acest lucru pot fi, de asemenea, eliminaţi.

Această nouă regulă se referă la finala Cupei Africii pe Naţiuni, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul în semn de protest faţă de penalty-ul acordat Marocului. Aceste noi reguli vor fi aplicate la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, competiţie care se va desfăşura în perioada 11 iunie - 19 iulie.