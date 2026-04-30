Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat după şedinţa de Guvern ce economie face statul prin tăierea acestor pensii speciale, prin interzicerea cumulului pensie-salariu dar şi prin încetarea detaşărilor şi transferurilor.

Guvernul a adoptat, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

”Există mai multe evaluări parţiale. Din păcate, statul român nu excelează pentru faptul acesta, că nu ţine o evidenţă foarte clară a persoanelor din funcţia publică. Este o problemă pe care o constat acum şi când am sub lupă legea salarizării”, a arătat ministrul interminar.

Câte persoane ar fi beneficiat de cumul

”Vă pot spune că discutăm de nişte economii care sunt substanţiale. Nu vă pot da o cifră fixă, dar cu siguranţă discutăm de sute de milioane de lei ca ordin de mărime, dacă nu cumva peste un miliard de lei”, a răspuns Pîslaru, arătând că este vorba de impactul nu doar pe interzicerea cumulului ci şi privind scoaterea posturilor vacante.

Întrebat despre câte persoane este vorba în privinţa cumulului pensie salariu, în condiţiile în care premierul Bolojan vorbise, într-o emisiune de 15.000 de persoane, plus peste 10.000 în zona de detaşări, Pîslaru a confirmat cifrele.

”Cu siguranţă, ordinul de mărime vi-l pot confirma. Ceea ce vă pot spune este că au mai existat evoluţii de la primele declaraţii ale prim-ministrului”, a spus ministrul Pîslaru, arătând că, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării, care se ocupă de zona aceasta de administraţie, va putea răspunde foarte repede la această întrebare.