Deoarece nu va fi deschisă circulaţia pe ambele benzi, ca în perioada Paştelui, se vor putea forma cozi, participanţi la trafic care şi-au propus să iasă din ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu fiind sfătuiţi să aleagă trasee alternative.

„De 1 Mai nu se opresc lucrările la Podul Prieteniei, pe partea bulgară, acestea vor continua şi oamenii să fie pregătiţi că tot pe o singură bandă se va circula. De data aceasta nu va fi ca de Paşte, când circulaţia a fost deschisă pe ambele sensuri, e posibil să se formeze cozi, pentru că nu se deschide circulaţia pe ambele sensuri. Lucrările de reparaţii continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, iar traficul rutier se va desfăşura alternativ, pe o singură bandă", a precizat Livia Filimon.

Ea spune că în contextul minivacanţei de 1 Mai, când traficul ar putea fi mai aglomerat, există posibilitatea ca timpii de aşteptare pentru traversarea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse să fie mai mari decât de obicei.

Pentru a evita blocajele sau întârzierile, ITPF Giurgiu recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare rute alternative pe la punctele de trecere a frontierei de la Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călăraşi sau prin judeţul Constanţa, pe la Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir.