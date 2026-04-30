Potrivit unor documente intrate în posesia publicației Club Feroviar, răspunsurile corecte la testele grilă ar fi fost indicate subtil, astfel încât candidații să le poată identifica cu ușurință.

Metrorex, companie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este în prezent implicată într-un context tensionat, marcat de controverse privind cheltuielile, în special cele salariale. În acest context, o majorare a tarifelor cu aproximativ 40% a fost recent blocată de ministrul interimar Radu Miruță, care a semnalat nereguli și a cerut schimbări la nivelul conducerii companiei.

În paralel, la Metrorex au loc noi concursuri interne de promovare, care nu au fost publicate pe site-ul oficial. Un prim concurs s-a desfășurat pe 28 aprilie, pentru șase posturi de impiegat de mișcare în mai multe stații. Alte concursuri sunt programate pe 11 și 12 mai, vizând mai multe posturi similare în cadrul rețelei de metrou, scrie Club Feroviar.

În acest context, apar întrebări legate de corectitudinea procesului, în condițiile în care în trecut au existat acuzații privind posibile nereguli. Un fost candidat susține că a avut acces la subiecte din anii anteriori, în care răspunsurile corecte ar fi fost marcate discret prin indicii ușor de identificat de către inițiați, ceea ce ar fi redus semnificativ caracterul real al evaluării, mai informează Club Feroviar.

Promovarea în cadrul Metrorex vine cu beneficii salariale consistente, de câteva sute de lei lunar, în funcție de post.

Până la momentul publicării, conducerea Metrorex nu a transmis un punct de vedere oficial privind aceste acuzații.