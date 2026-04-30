„Mi-ar plăcea ca cu toții să stăm să muncim și nu să stăm să șobolonim prin Parlament cu moțiuni de cenzură”, a spus ministrul, făcând referire și la expresia folosită de premierul Ilie Bolojan, care a introdus recent termenul de șobolan în discursul său.

„Mâine este Ziua internațională a muncii. Cu mandatul pe care îl am ministrul interimar al Muncii, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care muncesc și țin cu numărul la construcția acestei țări și, în același timp, mă uit și la diaspora, cei care muncesc în afara țării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici și grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construiește această țară. Și da, mi-ar mi-ar plăcea ca cu toții să stăm să muncim și nu să stăm să șobolonim prin Parlament cu moțiuni de cenzură”, a spus ministrul Dragoș Pîslaru.

Afirmația lui Ilie Bolojan care a stârnit reacții printre social democrații.

Ilie Bolojan: Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și e foarte plastic, știți? Am aprins becurile, este cât să poată de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat să fac lumină acolo și, în mod evident, asta cât să poate de clar a deranjat, dar am o experiență din administrație și am înțeles un lucru, degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozite și taxe, dacă din acea cămară sau risipești banii sau rozătoarele ți-i rod. Şi peste tot pe unde am fost, am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă niște bani publici fără să justifice acel post, înseamnă o pierdere de bani publici și nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme pe care am încercat să le corectez în fiecare zi și în mod evident și asta consider că a deranjat.

Marți, 5 mai, de la ora 11:00, moţiunea depusă de PSD și AUR va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.