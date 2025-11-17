Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Stiri Economice
17-11-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

autor
Constantin Toma

Mai exact, FCSB ar fi avut cheltuieli nejustificate de mai bine de 7 milioane de lei. Becali își întărește apărarea și susține că sunt doar invenții. Potrivit acestuia, calculatorul a dat eroare.

7.020.140 de lei – aceasta este suma cheltuită în ultimii cinci ani de FCSB, pe care Gigi Becali, patronul echipei, n-ar fi justificat-o la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cel puțin asta arată softul ANAF, care a alertat inspectorii că suma uitată de Becali a dus la diminuarea impozitului pe profit încasat de stat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Softul ANAF a arătat faptul că Fotbal Club FCSB SA are un risc fiscal crescut. Asta înseamnă că Gigi Becali ar avea restanțe către bugetul de stat. Iar pentru asta, inspectorii ANAF au fost în vizită atât la sediul clubului, cât și la cel al contabilului pentru a analiza mai multe date și documente suplimentare.”

Becali a fost anunțat încă din martie că va fi verificat.

Citește și
Gigi Becali a apărut cu o cruce uriașă și agheasmă pe Calea Victoriei, după Bucharest Pride
Gigi Becali a apărut cu o cruce uriașă și agheasmă pe Calea Victoriei, după Bucharest Pride. GALERIE FOTO

Analizele de risc fiscal

Bogdan Niculescu, reprezentant serviciul de presă al Direcției de Finanțe București: La nivelul activității de inspecție fiscală din cadrul Direcției de Finanțe București se realizează sute de astfel de analize de risc fiscal. Se pot observa diminuări în colectarea taxelor către bugetul consolidat al statului.

Gigi Becali se apără și spune că programul celor de la ANAF a dat eroare.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB: „Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva. Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”

În urma inspecției fiscale, ANAF va stabili dacă și ce sumă datorează Gigi Becali statului. În cazul în care se confirmă cheltuielile de 7 milioane lei, atunci restanța ar fi de aproximativ 1,1 milioane de lei.

Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, gigi becali, fcsb,

Dată publicare: 17-11-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Biserica ridicată de Gigi Becali în Techirghiol, fără avize, ar afecta mediul. Becali: Când e liturghie vin fluturi și păsări
Stiri Sociale
Biserica ridicată de Gigi Becali în Techirghiol, fără avize, ar afecta mediul. Becali: Când e liturghie vin fluturi și păsări

Gigi Becali ridică o biserică lângă Lacul Techirghiol, însă terenul face parte dintr-o arie protejată, așa că primăria, Inspectoratul de Stat în Construcții și Garda de Mediu au luat atitudine și l-au amendat.  

Gigi Becali a apărut cu o cruce uriașă și agheasmă pe Calea Victoriei, după Bucharest Pride. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Gigi Becali a apărut cu o cruce uriașă și agheasmă pe Calea Victoriei, după Bucharest Pride. GALERIE FOTO

La o zi după marșul comunității LGBT, Gigi Becali a organizat o nouă procesiune pe Calea Victoriei, o contramanifestație devenită obișnuință în ultimii ani.

Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”
Stiri actuale
Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”

Miliardarul Gigi Becali a auzit o veste proastă: nu mai are voie să cânte în strana Catedralei Patriarhale, după ce mai mulți enoriași au făcut reclamații, deranjați de vocea lui.

Gigi Becali își dă demisia din AUR: ”Cum adică să strângem noi, AUR, semnăturile lui Anamaria Gavrilă?”
Stiri Politice
Gigi Becali își dă demisia din AUR: ”Cum adică să strângem noi, AUR, semnăturile lui Anamaria Gavrilă?”

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, care este și deputat AUR, a anunțat, vineri, că se retrage din partidul condus de George Simion, deoarece este nemulțumit că acest partid o ajută pe Anamaria Gavrilă să strângă semnături pentru alegerile prezidențiale.  

Gigi Becali (AUR), după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: ”Ce, ne e frică de 70 sau 200 că vin cu parul?”
Stiri Politice
Gigi Becali (AUR), după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: ”Ce, ne e frică de 70 sau 200 că vin cu parul?”

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, care este și deputat AUR, a afirmat, luni, că era de aşteptat să nu fie acceptată candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. 

Recomandări
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat
Stiri actuale
Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

Senatul a votat, luni, în plen, proiectul de lege care prevede eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe şase luni de activitate, acordat judecătorilor CCR, la final de mandat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Noiembrie 2025

52:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28