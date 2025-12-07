David Beckham scrie istorie după ce Inter Miami a cucerit MLS. Ce mesaj emoționant a transmis. GALERIE FOTO

David Beckham, coproprietar al Inter Miami, a devenit prima persoană din istoria ligii care câștigă MLS Cup atât ca jucător, cât și ca proprietar, după ce echipa sa a învins Vancouver Whitecaps cu 3-1 sâmbătă, scrie New York Times.

Ca jucător, Beckham a câștigat MLS Cup în 2011 și 2012 cu LA Galaxy, iar sâmbătă a reprezentat realizarea de vârf a implicării sale în fotbal după retragerea din activitate.

Un moment istoric pentru cariera sa

„Trebuie să fie unul dintre cele mai mari momente din cariera mea să fi câștigat ca jucător și acum să câștig ca proprietar”, a spus Beckham pentru The Athletic. „Cred că nu s-a mai făcut asta până acum, așa că e frumos să faci ceva primul.”

Galaxy a realizat transferul care urma să transforme MLS, aducând superstarul englez de la Real Madrid în California, în 2007.

Echipele Galaxy ale lui Beckham nu au avut succes imediat, dar el a reușit în cele din urmă să câștige cele două titluri. Ca proprietar la Miami, echipa sa nu a avut succes instantaneu – chiar și pornirea clubului a fost o odisee de câțiva ani – dar după semnarea lui Lionel Messi în 2023, clubul s-a situat printre cele mai bune din ligă și și-a consolidat statutul odată cu triumful din MLS Cup de sâmbătă.

Impactul lui Messi a fost absolut. El a stabilit un record cu 15 contribuții la goluri (șase goluri, nouă pase decisive) într-o singură postsezon – în doar șase meciuri – încheiat cu cele două pase decisive de sâmbătă.

„Nu pot fi mai mândră de tine, David. Ai avut un vis uriaș și, prin muncă asiduă, perseverență și ignorând toate „nu”-urile, l-ai făcut realitate. În această seară ai devenit câștigător al MLS Cup ca proprietar! Mă inspiri în fiecare zi. Te iubesc enorm! Felicitări!”, a scris pe Facebook soția sa, Victoria.

Rolul lui Beckham în primul său MLS Cup

În primul câștig al MLS Cup ca jucător, Beckham a jucat și rol de pasator, asistând la golul lui Landon Donovan în victoria cu 1-0 împotriva celor de la Houston Dynamo.

„Unul dintre lucruri a fost, evident, că am mers la L.A., dar apoi următorul a fost că dețin echipa și promisiunea mea către America și către MLS a fost să aduc cel mai bun jucător, și am adus cel mai bun jucător și acum am avut succes în această seară”, a spus Beckham. „Această seară este pur și simplu una dintre acele seri pe care nu le voi uita niciodată.”

Semnarea lui Beckham cu Galaxy a schimbat cursul istoriei MLS. Liga a creat regula Designated Player pentru a acomoda un superstar de calibru său. Regula, încă în vigoare și astăzi, permitea Galaxy să-i plătească lui Beckham mai mulți bani decât ar fi permis plafonul salarial.

Ca parte a acordului spectaculos pentru aducerea lui Beckham la Galaxy, MLS a fost de acord cu o clauză care permite internaționalului englez să cumpere o echipă de expansiune MLS pentru o sumă prestabilită de doar 25 de milioane de dolari. A durat ceva timp, dar Beckham, împreună cu proprietarul administrativ Jorge Mas și fratele său Jose, au adus la viață Inter Miami cu sezonul inaugural din 2020.

Când Inter Miami a debutat, și Nashville SC a intrat în ligă. Nashville a plătit o taxă de expansiune de 150 de milioane de dolari. Până în 2025, San Diego a intrat în MLS pentru o taxă de expansiune de 500 de milioane de dolari.

Succesul nu a venit imediat. Cel mai bun loc în conferință pentru Inter Miami în primele patru sezoane a fost al șaselea, iar echipa a ratat playoff-ul de două ori. Chiar și după campania de anul trecut, câștigătoare a Supporters’ Shield, clubul a fost eliminat în prima rundă a playoff-ului. Acum, Miami are trofeul care să-i arate eforturile – la fel ca și Beckham.

