De asemenea, Pancu a primit o penalitate de 360 lei, potrivit News.ro.

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Pancu Daniel Gabriel (antrenor gazde), incidente – În temeiul art. 53.2 din RD, se sancționează antrenorul Pancu Daniel Gabriel cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 360 lei. Termen 26.08.2026”, este hotărârea comisiei.

Daniel Pancu a fost eliminat în minutul 53

Echipa Dinamo București a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Rapid București, în etapa a 5-a din Superligă. Arbitrul Horațiu Feșnic a întrerupt meciul în minutul 53, când l-a văzut pe Alexandru Musi căzut pe gazon, iar antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu, a intrat pe teren, protestând. Arbitrul l-a eliminat pe tehnicianul gazdelor, care a văzut restul meciului din tribună.

Alte decizii ale Comisiei de Disciplină

SC Dinamo 1948 SA vs. FC Voluntari – Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 52.1.b, cu aplicarea art. 12, 14bis și art. 15 din RD, se sancționează dl. Bogdan Bălănescu cu Avertisment.

ACS SC Oțelul Galați vs. Universitatea Craiova – Eliminări Crețu Alexandru (oaspeți), Tudor Cătălin (preparator fizic oaspeți) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Crețu Alexandru (Universitatea Craiova) cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează preparatorul fizic Tudor Cătălin cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 4.500 lei.

AS FC Universitatea Cluj vs. AFC UTA Arad – Eliminare Gheorghiță Andrei Cosmin (gazde) – În baza art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Gheorghiță Andrei Cosmin cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei.

În temeiul art. 11.4 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancționează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 5.000 lei.