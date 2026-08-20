Experții de la Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) din Marea Britanie au declarat că cercetările au constatat că utilizarea țigărilor electronice duce la respirație șuierătoare, tuse, alergii, probleme de somn, simptome oculare, anxietate, depresie, ulcerații și uscăciunea gurii.

Aceștia au mai precizat că studiile pe termen lung au constatat că vapatul poate reprezenta o poartă către fumatul țigărilor clasice mai târziu în viață.

Profesorul Will Carroll, coautor al analizei, care a inclus 81 de studii, a declarat că vapatul „nu ar trebui considerat o parte inofensivă a procesului de maturizare”.

„Dovezile arată legături clare cu simptomele respiratorii, dependența de nicotină și fumatul ulterior al țigărilor, în timp ce îngrijorările privind efectele mai ample asupra sănătății tinerilor continuă să crească”, a spus acesta.

„Trebuie să acționăm pentru ca vapatul să devină mai puțin atractiv și mai puțin accesibil copiilor.”

Datele sugerează că aproape unul din cinci (19%) dintre copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani din Marea Britanie a încercat să vapeze.

Sondajul a fost realizat pentru organizația caritabilă Action on Smoking and Health. Directoarea executivă a organizației, Hazel Cheeseman, a declarat că ar trebui introduse „restricții stricte privind marketingul și promovarea”.

Printre principalele măsuri pe care experții RCPCH doresc ca guvernul să le adopte se numără restricționarea denumirilor aromelor, introducerea ambalajelor neutre și eliminarea țigărilor electronice din zonele vizibile ale magazinelor.

Aceste măsuri sunt analizate în prezent în cadrul unei consultări de 12 săptămâni lansate luna trecută de Departamentul pentru Sănătate, însă profesorul Carroll consideră că autoritățile ar trebui să meargă mai departe.

„În calitate de pediatri, solicităm guvernului să meargă mai departe și să limiteze tipurile de arome disponibile, nu doar denumirile acestora”, a adăugat el.

„Copiii nu ar trebui să vapeze niciodată”

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate a indicat măsurile deja adoptate, inclusiv interzicerea țigărilor electronice de unică folosință, precum și interzicerea publicității și sponsorizărilor începând de anul viitor.

„De asemenea, consultăm populația cu privire la propuneri menite să combată utilizarea ambalajelor care îi atrag pe copii”, a adăugat reprezentantul instituției.

Referindu-se la cercetare, acesta a declarat: „Copiii nu ar trebui să vapeze niciodată, iar aceste dovezi arată doar o parte dintre riscurile asociate.”