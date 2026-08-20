Kane (32 ani) a fost recompensat pentru cele 36 de goluri marcate în ediţia trecută a campionatului Germaniei. Englezul, care a mai primit acest trofeu în 2024, îi succede în palmares francezului Kylian Mbappe, câştigătorul de anul trecut.

"Cred că acesta are un gust chiar mai bun decât primul, având în vederea ceea ce am realizat cu echipa. Câştigarea a trei trofee - Bundesliga, Cupa şi Supercupa - reprezintă ceva special pentru echipă", a remarcat căpitanul selecţionatei Angliei, miercuri după-amiază, la Muzeul Bayern Munchen de la Allianz Arena.

Haaland, pe locul al doilea

Graţie celor 36 de goluri înscrise în Bundesliga (72 de puncte), Kane l-a devansat pe atacantul norvegian Erling Haaland (Manchester City), autorul a 27 de goluri în sezonul trecut din Premier League (54 puncte), şi pe Kylian Mbappe, laureatul de anul trecut, care a marcat 25 de goluri pentru Real Madrid în La Liga (50 puncte).

În sezonul 2023-2024, primul în tricoul lui Bayern, Harry Kane a reuşit să câştige prima sa Gheată de Aur, tot cu 36 de goluri marcate în liga germană, succedându-i atunci lui Haaland.

În Bundesliga, doar polonezul Robert Lewandowski (41 de goluri în sezonul 2020-2021) şi germanul Gerd Muller (40 de goluri în sezonul 1971-1972, 38 în 1969-1970 şi 36 în 1972-1973) au fost mai prolifici pe parcursul unui sezon.