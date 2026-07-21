Suedezul l-a atacat pe Paredes pentru agresivitatea manifestată față de Eric Garcia și Gavi, potrivit Goal.

„Paredes poate fi fericit că nu a fost pe teren un jucător ca mine”, a declarat Ibrahimovic pentru Fox Sports. „Dacă aș fi fost acolo, i-aș fi dat un cap în gură și aș fi fost eliminat. Este un comportament neprofesionist din partea lui.”

Ibrahimovic nu s-a oprit însă la argentinian

Fostul atacant al echipelor Barcelona, Juventus, Milan, Paris Saint-Germain și Manchester United i-a criticat și pe jucătorii Spaniei pentru că nu și-au apărat colegii pe MetLife Stadium.

„Nu înțeleg ce fac jucătorii Spaniei?!”, a spus el. „Pur și simplu stau și privesc cum un alt jucător îl lovește pe colegul lor.”

Ibrahimovic și-a anunțat retragerea din televiziune

Apoi a venit surpriza. Ibrahimovic, în vârstă de 44 de ani, a profitat de moment pentru a-și anunța retragerea din activitatea de analist TV și și-a luat rămas-bun de la colegii din studio:

„Am vorbit mult în ultima lună și jumătate, dar acestea vor fi ultimele mele cuvinte. Alexi (Lalas), Thierry (Henry), Rebecca (Lowe), vă mulțumesc.”

Suedezul, care a impresionat în noul său rol pe durata Cupei Mondiale, a continuat:

„A fost o plăcere pentru mine să împart acest studio cu voi. Le mulțumesc, de asemenea, celor de la Fox, Statelor Unite și tuturor celor care ne-au urmărit. Sper că v-a plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut și mie. Aceasta este ultima mea vizită în studio. Pentru mine, aceasta a fost prima și ultima dată.”

Astfel, Ibrahimovic a pus capăt unei perioade scurte, dar controversate, în televiziune, încheindu-și apariția cu aceeași sinceritate și îndrăzneală care i-au definit cariera de jucător.