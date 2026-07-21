Aceasta este prima măsură luată în favoarea puterii de cumpărare de către noul prim-ministru Andy Burnham, transmite AFP, citat de Agerpres.

„Am spus că vreau să le dau oamenilor puţin răgaz, şi acesta este anunţul pe care îl fac în a doua mea zi ca prim-ministru”, a declarat Burnham într-un comunicat.

Măsura va intra în vigoare la 1 octombrie şi, potrivit estimărilor guvernului, ar urma să scadă factura unei gospodării medii cu 45 de lire sterline (53 de euro) pe an.

Ea va costa în acest an bugetul de stat 850 milioane de lire (1 miliard de euro) şi va fi finanţată din fondurile disponibilizate prin renunţarea la proiectul cărţii de identitate digitală.

Burnham declarase, înainte de preluarea postului de prim-ministru, că intenţionează să abandoneze acest proiect, anunţat în septembrie de predecesorul său Keir Starmer pentru a lupta împotriva imigraţiei ilegale.

Proiectul a provocat, însă, o puternică îngrijorare într-o ţară care s-a opus mult timp controalelor de identitate şi unde nu există cărţi de identitate.

Guvernul actual a calculat că abandonarea acestei reforme va aduce economii de 1,8 miliarde de lire (2,1 miliarde de euro).