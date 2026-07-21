"Sumele propuse sunt de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media 10 la Evaluarea naţională 2026 şi 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a Bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială", potrivit unui mesaj al ministerului publicat, marţi, pe Facebook, potrivit Agerpres.

În sesiunile din vara acestui an, 93 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la Bacalaureat - 70 la sesiunea iunie a examenului naţional, unul în sesiunea specială şi 22 la examenul de Bacalaureat german - şi şapte absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea naţională.