Erling Haaland a ajuns la 55 de goluri în Liga Campionilor și devine cel mai letal atacant după victoria cu Real Madrid, 2-1

Atacantul norvegian Erling Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, miercuri seara, în meciul câştigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2-1, pe terenul formaţiei Real Madrid.

Haaland a reuşit această performanţă în doar 54 de partide disputate, dovedindu-se cel mai letal atacant în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.

Golgheterul lui Manchester City se află acum la un singur gol în spatele olandezului Ruud Van Nistelrooy, ocupantul locului 8 în ierarhia all time a marcatorilor din Champions League, şi la două reuşite distanţă de germanul Thomas Muller (locul 7).

Francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), care nu a evoluat în partida de miercuri de pe stadionul Bernabeu, din cauza unor probleme medicale, ocupă pe poziţia a şasea în acest clasament istoric, cu 64 de goluri (în 92 de meciuri).

Mbappe este liderul clasamentului marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor, cu 9 goluri, urmat de Haaland şi de nigerianul Victor Osimhen (Galatasaray), ambii cu câte 6 reuşite.

Clasamentul golgheterilor actualei ediţii a Ligii Campionilor:



9 goluri: Mbappe (Real Madrid)

6 goluri: Haaland (Manchester City), Osimhen (Galatasaray)

5 goluri: Gordon (Newcastle), Kane (Bayern Munchen), Martinelli (Arsenal)

4 goluri: Alvarez (Atlético Madrid), Barnes (Newcastle), Martinez (Inter Milano), Paixao (Olympique Marseille), Rashford (FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii):



140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

105 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)

71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

64 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/Monaco, PSG, Real Madrid)

57 goluri: Thomas Muller (Germania, Bayern Munchen)

56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

55 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

48 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)

46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan).

