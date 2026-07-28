Având în vedere că echipa națională a Franței este sponsorizată de Nike, ar fi putut apărea un conflict, dar acest lucru nu se va întâmpla, deoarece selecționerul va purta marca alături de „Les Bleus”, fără a renunța, însă, la sponsorul său de o viață, potrivit News.ro.

Zinédine Zidane a fost numit oficial selecționer al echipei naționale a Franței marți, iar, odată cu acest anunț, o serie de întrebări au primit un răspuns.

În special, chestiunea spinoasă a sponsorului, având în vedere că legenda echipei „Les Bleus” este sponsorizată de Adidas încă din 1996, în timp ce furnizorul de echipament al echipei naționale, precum și al Federației Franceze de Fotbal (FFF), este Nike.

Zidane rămâne ambasador Adidas

Acest potențial punct de tensiune nu va constitui, în cele din urmă, o problemă, așa cum a confirmat Philippe Diallo, președintele FFF, în cadrul unei conferințe de presă: „Este un aspect pe care l-am abordat, iar atunci când selecționerul vine la cantonament poartă echipament Nike.”

O precizare care conține o excepție: încălțămintea. Președintele forului a precizat că Zidane va apărea „cu încălțămintea pe care o va alege”, aceasta fiind considerată un produs „tehnic” și, prin urmare, nefiind supusă reglementărilor legate de sponsorizare.

În afara rolului său de selecționer, fostul mijlocaș nu intenționează, în orice caz, să renunțe la rolul său de ambasador al mărcii germane: „Sunt alături de Adidas de 30 de ani, dar asta nu va schimba nimic. Nu cred că Adidas va interveni în activitatea echipei naționale a Franței, iar eu nu voi renunța la sponsorul meu.”