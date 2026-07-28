Fostul conducător de joc, campion mondial cu ''Les Bleus'' în 1998, îi succede fostului său coechipier Didier Deschamps, care era selecţioner din 2012 şi şi-a încheiat mandatul odată cu clasarea pe locul al patrulea la Cupa Mondială 2026, după titlul mondial cucerit în 2018 şi finala din 2022, scrie Agerpres.

„Am privilegiul, marea onoare și, de asemenea, emoția de a vă anunța că Zidane va fi următorul antrenor al echipei naționale a Franței pentru următorii 4 ani, care va acoperi calificările pentru Liga Națiunilor, Euro 2028 și Cupa Mondială din 2030.

Acest contract va intra în vigoare la 1 august. El își va prezenta staff-ul la începutul lunii septembrie”, a anunțat Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, potrivit Sport.ro care citează lequipe.fr.

„Timp de 14 ani, Deschamps a condus echipa Franței spre vârf. A restaurat imaginea echipei Les Bleus, care fusese pătată după Knysna. Și în ceea ce privește performanța sportivă. Este important să existe recunoaștere pentru munca sa”, a mai transmis Diallo, conform sursei menționate.

Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021.

Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor. Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat.