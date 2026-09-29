România a cedat și în al doilea meci din actuala ediţie a Ligii Naţiunilor, scor 2-4, cu Bosnia și Herțegovina. În primul joc, trupa lui Gică Hagi a pierdut în deplasare, cu Suedia, scor 1-2. Vineri, 2 octombrie, „tricolorii” vor evolua cu Polonia, în deplasare, de la ora 21:45.

Ce scrie presa din Bosnia despre victoria „Dragonilor”

„BiH, extraordinară, obține prima victorie în Liga Națiunilor”, este titlul publicației Index.hr, în timp ce 24sata.hr a scris despre meci sub titlul:

„Dragonii zburători s-au impus într-un spectacol cu goluri, în deplasare, în România”.

Titlul din Jutarnji List a fost „Rapsodie a Bosniei și Herțegovinei într-un meci fierbinte în deplasare. Dragonii zdrobesc gazdele”, în timp ce victoria „Dragonilor” a avut ecou și în Serbia, potrivit publicației locale klix.ba.

„BiH a zdrobit România în inima Bucureștiului”, a scris B92, în timp ce Telegraf a avut un titlu similar:

„Bosnia și Herțegovina a zdrobit România într-un festival de goluri”.

Sportklub a scris despre o victorie obținută fără probleme în fața unei Românii dezamăgite.

„Bosnia și Herțegovina, victorie fără emoții într-un festival de goluri împotriva unei Românii triste”, este titlul publicației SK.

În primul meci oficial, România a pierdut, vineri, cu Suedia, scor 1-2, în deplasare.

Următorul meci al „Dragonilor” este programat vineri, când naționala Suediei va veni la Zenica. O eventuală clasare pe unul dintre primele două locuri în grupa Ligii Națiunilor ar asigura aproape sigur un loc în a doua urnă valorică pentru viitoarele preliminarii, ceea ce le-ar aduce „Dragonilor” adversari considerabil mai accesibili și un traseu mai ușor până la turneul final continental.

Confirmarea finală a componenței urnelor și stabilirea efectelor clasamentului din Liga Națiunilor sunt așteptate în următoarele luni, în timp ce tragerea la sorți oficială pentru grupele preliminare este programată în decembrie. Atunci, „Dragonii” își vor afla cu certitudine adversarii din lupta pentru calificarea la Campionatul European.