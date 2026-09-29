"Trebuie să schimbăm ceva, pentru că, dacă jucăm aşa, nu avem şanse. Da, e un rezultat trist. Trebuia să facem mai mult, să aducem mai mult mingea în faţă şi, înainte de toate, să ne apărăm mai bine. Cred că ei au pregătit meciul mai bine, noi nu am fost atât de concentraţi şi trebuia să ne gândim la cum să îi blocăm, să muncim mai bine, dar, din păcate, nu cred că am dat totul cu toţii", a declarat Bîrligea, citat de Agerpres.

Atacantul a precizat că România mai are patru meciuri de disputat şi că tricolorii trebuie să lupte pentru fiecare punct: "Mai sunt patru meciuri, trebuie să luptăm, să luăm fiecare meci în parte. Mai sunt 12 puncte în joc, nu e nimic pierdut, dar trebuie să facem un mare pas în faţă. Orice echipă cred că o putem bate, dar cu atitudinea corectă şi cu luptă".

Bîrligea a afirmat că responsabilitatea pentru înfrângere aparţine întregii echipe.

"Acum nu putem să spunem că e greşeala unuia sau a altuia. Suntem o echipă şi trebuie să ne asumăm cu toţii înfrângerea. Cu siguranţă este o înfrângere, a fost un meci greu şi acum trebuie să muncim mai mult. Acum trebuie să vedem unde sunt greşelile şi ce trebuie făcut", a afirmat internaţionalul român.

El consideră că selecţionerul trebuie să găsească formulele potrivite de echipă, în condiţiile unui program cu meciuri din trei în trei zile.

"Trebuie să experimentăm formule cu toţi jucătorii. Este greu jucând din trei în trei zile, dar este alegerea antrenorului. Nu contează, suntem toţi jucători de naţională, trebuie să luptăm fiecare dintre noi la fel şi, cu siguranţă, dacă suntem aici înseamnă că avem acel ceva, doar că trebuie să muncim mai mult. Toţi care suntem aici trebuie să ne gândim că putem ajunge în primul '11' sau pe parcurs şi trebuie să fim concentraţi. Trebuie să fim toţi cu mentalitatea acolo şi să ne dorim acele victorii", a mai spus Daniel Bîrligea.

Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formaţia Bosniei-Herţegovina, cu scorul de 4-2 (3-1), luni seara, pe Arena Naţională, fără spectatori, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Daniel Bîrligea (28) şi Alexandru Cicâldău (62) au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Armin Gigovic (12), Tarik Muharemovic (19), Haris Tabakovic (40) şi Ermin Mahmic (55).

Selecţionata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1, la Solna, va mai juca două partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).