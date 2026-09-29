Un alai de nuntă a blocat traficul în Franța. Poliția a dat 87 de sancțiuni și amenzi de aproape 11.000 de euro. VIDEO

După ce au fost sesizate mai multe comportamente periculoase, polițiștii au intervenit, iar bilanțul a fost de 87 de sancțiuni și amenzi care au depășit 10.000 de euro, potrivit Ouest France.
Incidentul a avut loc sâmbătă, 26 septembrie, în Saint-Priest, în departamentul Rhône. Primarul Gilles Gascon a publicat pe Facebook imagini de la eveniment și a atras atenția asupra comportamentelor manifestate în timpul alaiului.
Claxoane, viteză și pasageri ieșiți pe geamuri
Imaginile distribuite de edil surprind un alai de nuntă în timpul căruia au fost semnalate mai multe comportamente periculoase și acte de indisciplină în trafic.
Claxoanele folosite intens, pasagerii care ieșeau pe geamurile mașinilor, viteza excesivă și ambuteiajele provocate de convoi au atras numeroase reacții din partea localnicilor.
Potrivit primarului, mai mulți locuitori din Saint-Priest au semnalat „comportamente deosebit de problematice în timpul unei nunți”.
87 de sancțiuni și amenzi de aproape 11.000 de euro
După sesizări, Gilles Gascon le-a cerut poliției municipale și poliției naționale să intervină.
Bilanțul operațiunii a fost unul consistent: autoritățile au aplicat 87 de sancțiuni, iar valoarea totală a amenzilor a ajuns la 10.945 de euro. În plus, 242 de puncte au fost retrase de pe permisele de conducere ale șoferilor sancționați.
„Rezultatele sunt fără echivoc”, a transmis primarul.
Edilul a precizat că intervenția autorităților a avut loc după ce comportamentul participanților la alai a generat îngrijorări în rândul locuitorilor.
În mesajul său, Gilles Gascon a făcut o distincție clară între celebrarea unei nunți și comportamentele care pun în pericol participanții la trafic.
„Acest rezultat ne reamintește un adevăr simplu: în Saint-Priest, nunțile sunt binevenite, dar actele de indisciplină și comportamentele periculoase nu sunt”, a transmis primarul.
Un alt primar a anulat o nuntă
Cazul din Saint-Priest nu este singurul în care autoritățile franceze au intervenit după incidente asociate unor alaiuri de nuntă.
În luna aprilie, primarul orașului Montpellier, din departamentul Hérault, a luat o măsură și mai fermă după ce un alai de nuntă devenise din ce în ce mai perturbator. Edilul a decis anularea ceremoniei.
„Este un principiu pe care îl aplic cu cea mai mare fermitate: respectarea regulilor este obligatorie pentru toată lumea, fără excepție”, a transmis acesta.
Sursa:
Ouest France
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