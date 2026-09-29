Îmbrăcată într-o rochie lungă şi neagră, vedeta a sosit pe podium la finalul evenimentului, suscitând ovaţiile spectatorilor, scrie Agerpres, care citează AFP.

Surâzătoare, Céline Dion a interpretat unul dintre hiturile sale, ''I'm alive'', înainte ca pe scenă să i se alături menechinele L'Oréal, printre care Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King şi Eva Longoria.

Vedeta canadiană a demarat pe 12 septembrie o serie de 26 de concerte la Paris - 16 concerte până la mijlocul lunii octombrie şi 10 concerte în mai 2027.

Săptămâna modei pariziene, consacrată colecţiilor feminine pentru primăvară-vară, se desfăşoară până pe 6 octombrie. Céline Dion ar putea avea şi alte apariţii, dacă programul îi va permite, cu prilejul prezentărilor Dior, Tom Ford, Schiaparelli sau Givenchy.