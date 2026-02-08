Duminică noapte, echipa lui Kraft aspiră la a şaptea victorie în Super Bowl, deşi se află într-o nouă eră, cu Mike Vrabel ca antrenor principal şi tânărul Drake Maye în locul lui Brady, notează Marca. Jurnalul spaniol aminteşte de un episod care i-a avut protagonişti pe Kraft şi pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. În România, meciul dintre New England Patriots și Seattle Seahawks va fi transmis de VOYO. Marele eveniment e precedat de o emisiune LIVE de la 00:30.

Kraft este proprietarul conglomeratului Kraft Group – care nu are nicio legătură cu compania Kraft Foods – pe care l-a fondat în 1998 şi în care şi-a unificat toate afacerile. În acelaşi an, a cumpărat Foxboro Stadium, care nu era proprietatea Patriots, iar aceasta a fost cheia pentru a prelua franciza în 1994. Au venit Belichick şi Brady şi s-a construit un nou stadion. Succesele nu au întârziat să apară, iar acest lucru ne duce la curioasa poveste a inelului de campion pe care Putin l-a luat în 2005.

Kraft a participat, împreună cu preşedintele de atunci al Citigroup, Sandy Weill, magnatul mass-media Rupert Murdoch şi alţi oameni de afaceri, la o întâlnire cu Putin în 2005, în încercarea de a „stimula comerţul între Statele Unite şi Rusia”.

În timpul unei conferinţe de presă la Palatul Konstantinovsky, lângă Sankt Petersburg, Weil i-ar fi sugerat lui Kraft să-i arate lui Putin inelul său de la Super Bowl XXXIX, al treilea câştigat de Patriots în patru ani. Proprietarul „Pats” i l-a întins liderului rus, care a admirat inelul de 4,94 carate şi ar fi spus: „Aş putea ucide pe cineva cu acest inel”, în timp ce şi-l punea pe deget. Kraft i-a răspuns: „Ai putea ucide pe cineva şi fără el. Ai fost şeful KGB”, întinzând mâna pentru a-şi recupera bijuteria. Totuşi, potrivit martorilor, Putin a pus inelul în buzunar. Această poveste despre faptul că preşedintele rus „a furat” inelul lui Kraft a circulat în ziare la momentul respectiv.

Povestea a avut multe răsturnări de situaţie şi l-a supărat pe preşedintele american George W. Bush, care a considerat-o o umilinţă. Nu înţelegea cum o astfel de faptă a fost comisă în faţa mai multor „peşti mari” americani şi nu s-a putut face nimic.

La cererea Casei Albe, Kraft a îngropat povestea până când, în 2013, în timpul unei gale, a dezvăluit totul: „I-am întins mâna şi el a pus inelul în buzunar. În acelaşi timp, trei tipi de la KGB l-au înconjurat şi au plecat. Aveam o legătură emoţională cu acel obiect, care purta şi numele meu”, a spus proprietarul francizei. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a ieşit în apărarea onoarei preşedintelui său şi a negat această poveste: „Am auzit cum domnul Kraft i-a dat acest inel cadou”, a spus el.

Povestea nu s-a terminat aici, deoarece Kraft a asigurat că va încerca să-l convingă pe Donald Trump – în timpul primului său mandat – să intervină pentru a încerca să schimbe inelul original cu unul similar, cu numele lui Putin. Din câte ştim, povestea nu a mai avut alte răsturnări de situaţie de atunci.