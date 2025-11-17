Cristian Chivu își va face în acest weekend debutul ca antrenor al lui Inter Milano în celebrul Derby della Madonnina

17-11-2025 | 19:01
Cristi Chivu

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, îşi va face debutul în acest weekend în cunoscutul Derby della Madonnina, care opune cele două formaţii din Milano, potrivit Yahoo! Sports.

Potrivit cotidianului Gazzetta delloc Sport, citat de FCInterNews, Cristian Chivu are amintiri amestecate despre acest derby atunci când era jucătorul lui Inter Milano.

Stadionul San Siro găzduieşte meciul care aduce în prim plan una dintre cele mai puternice rivalităţi din fotbalul italian din prima ligă.

Meciul de duminică este unul „de şase puncte” pentru cele două formaţii

Meciul de duminică este unul de şase puncte pentru cele două formaţii care se bat la titlu, dar care se sunt separate de doar două puncte în clasament înaintea acestei întâlniri.

Cristian Chivu este foarte familiarizat cu magnitudinea acestei confruntări, întâlnind AC Milan în calitate de jucător al lui Inter în urmă cu un deceniu.

Românul a făcut parte din echipa lui Inter care a reuşit tripla în mandatul de antrenor al portughezului Jose Mourinho, în timpul sezonului 2009/2010.

Mai mult, Inter Milano a învins-o cu scorul de 4-0 pe AC Milan în parcursul său către titlul din acel an.

Totuşi, el a primit cartonaşul roşu pentru intrarea prin alunecare la atacantul brazilian Alexandre Pato al lui AC Milan, în sezonul următor.

Sursa: Agerpres

