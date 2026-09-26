Meciul le va opune pe Inter Milano, dirijată de Cristian Chivu, campioana și deținătoarea Cupei Italiei, și pe Lazio Roma, finalista cupei, în data de 22 decembrie, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, în fieful nerazzurrilor, potrivit Agerpres.

Supercupa Italiei a adoptat un format eliminatoriu cu patru echipe în Arabia Saudită în ultimele sezoane, dar competiția va reveni acum la structura sa tradițională.

Niciuna dintre echipe nu își va apăra titlul, deoarece Napoli a învins Bologna în finala de anul trecut pentru a câștiga a treia sa Supercupă.