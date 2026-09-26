Mult criticatul Turn Montparnasse, un monolit întunecat și solitar, cu ferestre fumurii, care se ridică deasupra unui cartier istoric din sudul orașului, se află din nou în centrul controverselor, după ce mult așteptata sa renovare a fost oprită în această săptămână din cauza neînțelegerilor dintre numeroșii săi coproprietari privați, potrivit The Guardian.

Turnul, inaugurat în 1973, este cel mai înalt zgârie-nori din interiorul Parisului și este considerat, de asemenea, cea mai urâtă clădire a orașului.

De mai bine de un deceniu, au fost elaborate și negociate planuri pentru renovarea completă a clădirii, pentru reducerea impactului său apăsător asupra peisajului urban și pentru modernizarea zonei din jur.

Arhitecții plănuiseră refacerea integrală a structurii de 210 metri, cu o nouă fațadă din sticlă și introducerea vegetației în întreaga clădire, inclusiv o terasă-grădină la etajul 16 și o seră agricolă în partea superioară.

Planurile includeau și amenajarea unui hotel pe trei dintre cele 59 de etaje ale clădirii, precum și crearea unor noi spații de birouri și zone de agrement.

Costurile renovării au ajuns la 800 de milioane de euro

Pe lângă ampla operațiune necesară pentru îndepărtarea azbestului, costul estimat al proiectului a crescut de peste două ori, ajungând la 800 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 688 de milioane de lire sterline.

Coproprietarii privați ai clădirii, printre care se numără fonduri franceze de investiții și companii de asigurări, s-au întâlnit în această săptămână pentru un vot final privind începerea primei etape a renovării.

Aceasta urma să includă eliminarea azbestului, dezafectarea interioarelor și demontarea parțială a fațadei.

După conflicte legate de proiect și de costuri, peste trei sferturi dintre coproprietari au votat împotriva lucrărilor.

Era ultima oportunitate de a începe proiectul înainte ca autorizația de construire acordată pentru renovarea turnului să expire la sfârșitul lunii noiembrie.

Există acum temeri că imobilul, care a fost golit și închis în vederea renovării, va rămâne abandonat.

În această vară, pompierii au intervenit după ce bucăți de sticlă s-au desprins din clădire și au căzut pe strada de dedesubt, fără ca vreo persoană să fie rănită.

„Toată lumea trebuie să-și vină în fire”, a declarat Philippe Goujon, primarul de dreapta al arondismentului 15 din Paris, unde este situat turnul.

El a declarat pentru Agence France-Presse: „Nu pot accepta să văd un proiect care a avut nevoie de 10 ani pentru a fi dezvoltat aruncat la gunoi și nici să permitem ca acest reper cunoscut în întreaga lume să ajungă în paragină.”

Patru dintre coproprietarii care își doresc în continuare renovarea, printre care și magnatul Xavier Niel, au transmis într-o declarație comună: „Dorim ca toți coproprietarii, partenerii financiari și autoritățile publice să se întâlnească în curând pentru a analiza toate soluțiile de transformare a Turnului Montparnasse.”

Unii coproprietari speră că ar putea fi convenit un nou proiect, de dimensiuni mai reduse.

Autoritățile caută o soluție alternativă pentru clădire

Separat, arhitectul Renzo Piano a fost însărcinat cu modernizarea centrului comercial aflat sub turn și a altor clădiri din apropiere, prin crearea unor noi spații pietonale și transformarea zonei dominate de beton gri într-un spațiu mai verde, cu vegetație.

Oficialii locali doresc să evite întârzierea acestui proiect chiar dacă renovarea turnului rămâne blocată.

Biroul primarului socialist al Parisului, Emmanuel Grégoire, a transmis că dorește „să fie propusă o soluție alternativă”, astfel încât șantierul să nu rămână în impas.

Consilieri din opoziția de stânga au sugerat, în schimb, că turnul „învechit” ar trebui demolat și înlocuit cu un parc, care ar putea contribui la răcorirea zonei în timpul valurilor de căldură din timpul verii.