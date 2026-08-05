Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord a anunțat inițial că Biroul Șerifului din comitatul Caswell a solicitat sprijin în legătură cu „un atac armat cu multiple victime produs în această dimineață pe Brooks Road, în Prospect Hill, Carolina de Nord”, scrie Fox News.

Ulterior, un oficial din comitatul Caswell a declarat pentru postul WGHP că mai multe persoane au fost ucise într-un incident care pare să fie unul izolat. Cel puțin o persoană a fost transportată la spital, iar până în acest moment nu a fost identificat niciun suspect.

Într-un comunicat ulterior, SBI a precizat că agenții ajunși la fața locului au găsit mai multe persoane împușcate.

„O persoană a fost transportată la Spitalul Universitar Duke cu o plagă prin împușcare, iar mai multe alte persoane au fost găsite decedate. Șeriful comitatului Caswell, Tony Durden, a solicitat imediat sprijinul Biroului de Investigații al Statului Carolina de Nord”, se arată în comunicat.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc în jurul orei 08:00, ora locală, la o proprietate situată pe Brooks Road.

Anchetatorii criminaliști ai SBI se află la fața locului pentru a colecta probe și a intervieva martorii.

„Nu există niciun pericol pentru populație, iar incidentul este limitat la adresa respectivă”, au transmis autoritățile.

Ancheta este coordonată de Biroul Șerifului din comitatul Caswell, cu sprijinul Biroului de Investigații al Statului Carolina de Nord, al Poliției Rutiere din Carolina de Nord, al Departamentului de Pompieri Prospect Hill, al serviciilor de ambulanță și management al situațiilor de urgență din comitatul Caswell, al serviciului de urgență 911 și al Biroului Șerifului din comitatul Person.