Brian Birdsall a transformat materiale abandonate în tuneluri, încăperi și instalații artistice, iar rezultatul a primit numele de Termitopia, potrivit The Times of India.

Construcția se află într-o zonă muntoasă din apropierea localității Las Marías, în vestul Puerto Rico. Birdsall a plecat din Los Angeles și și-a construit o nouă viață în mediul rural din Puerto Rico, unde proiectul său avea să se transforme, treptat, într-un spațiu mult mai complex decât o simplă locuință.

Casa neobișnuită construită din materiale abandonate

Termitopia a pornit de la ideea reutilizării unor materiale care, în mod normal, ar fi ajuns deșeuri. Birdsall a folosit, printre altele, plase de pescuit din nailon și un tip de ciment pe care l-a dezvoltat el însuși.

În locul unei case tradiționale, cu încăperi bine delimitate, artistul a săpat și a modelat versantul, transformându-l într-o adevărată rețea de pasaje și încăperi.

Structura a ajuns să semene cu un mușuroi sau cu o vizuină de iepure de dimensiuni umane, tunelurile traversând spațiul subteran și legând diferitele zone ale construcției.

După aproximativ 40 de ani de muncă, Birdsall nu construise doar un loc în care să trăiască. Termitopia devenise în același timp locuință, operă de artă și experiment arhitectural.

Interiorul a fost comparat cu formele organice asociate cu Antoni Gaudí și cu așezările subterane din Cappadocia. Pereții și pasajele au fost decorate cu diverse obiecte și creații artistice, printre care tuburi muzicale din PVC și sculpturi reprezentând chipuri asemănătoare unor personaje de desene animate.

Artistul a colaborat și cu alți creatori din scena artistică din Puerto Rico, printre care Pablo Verona și Daniel Polnau. Materialele considerate deșeuri au devenit astfel materia primă pentru un spațiu artistic aflat într-o continuă transformare.

Pădurea și jungla, parte din construcție

Amplasarea în mijlocul naturii a fost esențială pentru aspectul și atmosfera proiectului. Termitopia se află în zona rurală din vestul Puerto Rico, înconjurată de pădure.

Deși cea mai mare parte a construcției este subterană, anumite zone se deschid către exterior. În partea superioară exista o terasă pe acoperiș, de unde putea fi admirată jungla din jur.

Tunelurile pătrund în munte, în timp ce terasa face legătura între construcția neobișnuită și peisajul exterior.

Locul se afla la aproximativ două ore de mers cu mașina de San Juan și avea scări și zone expuse elementelor naturale, astfel că explorarea sa necesita încălțăminte adecvată.

Patru decenii de construcție și imaginație

De-a lungul a aproximativ patru decenii, proiectul lui Birdsall s-a transformat într-un complex neobișnuit, aflat la granița dintre locuință, artă și experiment.

Termitopia a pus sub semnul întrebării ideile convenționale despre modul în care trebuie construită o casă și despre materialele care pot fi folosite pentru ridicarea ei.

Proiectul a demonstrat, de asemenea, cum obiectele abandonate pot fi transformate în elemente ale unui spațiu creativ, în loc să devină simple deșeuri.

Potrivit sursei citate de The Times of India, Termitopia este în prezent închisă definitiv.