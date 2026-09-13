Ilie Bolojan, la plimbare pe Insula Lacul Morii din București: ”E despre calitatea vieții oamenilor”

"Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spaţiu verde, în intravilanul Capitalei. Investiţia este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naţionale şi ale Sectorului 6. Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureştenilor. Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieţii oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul oraşului. Cred că investiţiile în zonele urbane - parcuri, zone de agrement, spaţii pietonale şi centre istorice - sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură", a scris Bolojan, duminică, pe Facebook, după vizita în Sectorul 6, care a avut loc vineri.

Bolojan a apreciat efortul unor edili din ţară de a transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitate.

”Mai fain decât zona Herăstrău”, spunea Ciucu în 2025 despre Lacul Morii

În februarie 2025, Ciprian Ciucu, pe atunci primarul Sectorului 6, anunţa că începe amenajarea parcului Lacului Morii, faza II - insula, precizând că aceasta va fi amenajată pentru plajă, activităţi culturale, va avea mulţi arbori, că vor fi salvamari, iar pontoanele vor fi amenajate pentru sporturi nautice fără motor, scrie și News.ro.

”Va fi mai atractiv şi mai fain decât zona Herăstrău”, promitea Ciucu, devenit între timp primar general al Capitalei.