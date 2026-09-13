Ilie Bolojan, la plimbare pe Insula Lacul Morii din București: ”E despre calitatea vieții oamenilor”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
806453619 1618849346266433 1768544243239793927 n

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat împreună cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, Insula Lacul Morii, unde, printr-o investiţie de aproape 59 de milioane de lei, a fost amenajat un parc urban modern, care va fi deschis pe 18 septembrie.

autor
Cristian Anton

"Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spaţiu verde, în intravilanul Capitalei. Investiţia este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naţionale şi ale Sectorului 6. Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureştenilor. Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieţii oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul oraşului. Cred că investiţiile în zonele urbane - parcuri, zone de agrement, spaţii pietonale şi centre istorice - sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură", a scris Bolojan, duminică, pe Facebook, după vizita în Sectorul 6, care a avut loc vineri.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Filie.bolojan%2Fposts%2Fpfbid0nhi8SDjfQrh5WgbGy5QHoPwM4xycJbV1WxMiPZsejMHz9TZ4Spj37eog9Zrz8KrCl&show_text=true&width=500" width="500" height="753" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Bolojan a apreciat efortul unor edili din ţară de a transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitate.

”Mai fain decât zona Herăstrău”, spunea Ciucu în 2025 despre Lacul Morii

În februarie 2025, Ciprian Ciucu, pe atunci primarul Sectorului 6, anunţa că începe amenajarea parcului Lacului Morii, faza II - insula, precizând că aceasta va fi amenajată pentru plajă, activităţi culturale, va avea mulţi arbori, că vor fi salvamari, iar pontoanele vor fi amenajate pentru sporturi nautice fără motor, scrie și News.ro.

”Va fi mai atractiv şi mai fain decât zona Herăstrău”, promitea Ciucu, devenit între timp primar general al Capitalei.

Stapanii aerului si ai apelor au facut show pe Lacul Morii

Sursa: Agerpres News.ro

Etichete: ilie bolojan, lacul morii, parc, bucuresti,

Articol recomandat de sport.ro
Rusia, eșec istoric pe plan internațional! Reacție imediată de la Moscova
Rusia, eșec istoric pe plan internațional! Reacție imediată de la Moscova
Citește și...
Stiri Diverse
Insula Lacul Morii va fi amenajată. Lucrările vor dura 15 luni și vor costa peste 49 de milioane de lei. Cum va arăta | FOTO

A început amenajarea insulei din parcul Lacul Morii, anunță primarul Sectorului 6. Aceasta va fi amenajată pentru plajă, activităţi culturale și va avea mulţi arbori.
Stiri Diverse
Mașinării zburătoare inedite au făcut spectacol în Capitală. Lacul Morii s-a transformat în cel mai popular aerodrom din țară

Cele mai inedite mașinării zburătoare au făcut spectacol, duminică, în Capitală. A fost nevoie doar de piloți curajoși și echipe pline de imaginație pentru ca parcul Lacul Morii să se transforme, pentru o zi, în cel mai popular aerodrom din țară.
Stiri Sociale
Proiect uriaș de promenadă pe Lacul Morii. Ce li s-a promis bucureștenilor

Resposabilii promit și o nouă zonă de promenadă pentru locuitorii Capitalei. Este primul proiect, din amenajarea Dâmboviței, care va include Parcul Lacul Morii, insula și o pădure urbană.

Recomandări
Știri Actuale
După dronele trimise în România, rușii atacă și frontiera Poloniei. ”Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”

Două atacuri cu drone rusești au vizat duminică dimineață granița Ucrainei cu Polonia. Într-unul dintre ele a fost lovit și un tren cu pasageri. Incidentele din vestul frontului vin în paralel cu dronele rusești care apar zilnic și în România.

Stiri externe
Trump a reușit să creeze probleme și în Irlanda. Declarația care a aprins spiritele. ”Când vine vorba de el, orice e posibil”

Președintele american Donald Trump a provocat noi controverse, în timpul unei vizite oficiale în Irlanda. 

Știri Actuale
Breșă ireală de securitate. Revolut a trimis hackerilor informații complete despre clienți, inclusiv selfie de autentificare

Revolut a trimis unor hackeri informații confidențiale complete ale unor clienți, inclusiv selfie de autentificare, compania precizând ulterior că a făcut acest lucru întrucât credea că le oferea unei instituții guvernamentale. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2026

02:10:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 17

22:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 18

23:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2026

01:47:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Lovitură încasată de Universitatea Craiova înaintea meciului cu Corvinul Hunedoara!

Sport

Anunțul făcut de Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner