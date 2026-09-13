Potrivit IPJ Braşov, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov – Secţia 4 Poliţie au fost sesizaţi, sâmbătă seară, de către deţinătorul unui animal de companie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în zona de agrement denumită Lacul Noua, ar fi fost atacat de un câine de talie mai mare, scrie news.ro.

”În urma verificărilor efectuate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 2 Poliţie au identificat câinele implicat, din rasa Malinois, precum şi pe deţinătorul acestuia, un bărbat de 62 de ani, din municipiul Braşov. Totodată, pentru că din aspectele constatate a reieşit neglijenţa deţinătorului în ceea ce priveşte supravegherea animalului, faţă de acesta s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, fiind luată măsura reţinerii şi introducerii în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Braşov, pentru o perioadă de 24 de ore”, a arătat sursa citată.

Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti în cadrul dosarului penal întocmit, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună măsurile legale.

Poliţiştii amintesc că proprietarii de animale au obligaţia de a manifesta responsabilitate în supravegherea acestora şi de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor incidente care pot pune în pericol atât siguranţa persoanelor din jur, cât şi a altor animale.