„Da, nu excludem această posibilitate. Vorbim în mod specific despre viitorul previzibil. Aceasta înseamnă, desigur, că nu putem exclude octombrie”, a declarat Peskov, răspunzând la întrebarea dacă ar putea avea loc negocieri în octombrie, scrie Agerpres.

Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate weekendul trecut cu vizita trimișilor speciali ai președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și, imediat după aceea, la Kiev.

Întrebat despre această vizită, Kushner a declarat vineri, în timpul unei videoconferințe la forumul Yalta European Strategy, de la Kiev, că speră „să poată anunța în câteva săptămâni care vor fi etapele următoare”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la rândul său, a declarat marți că mizează pe o reluare a discuțiilor dintre Kiev, Moscova și Washington încă din septembrie.

El a spus, de asemenea, că este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin, în decembrie, la summitul G20 de la Miami. „Imposibil”, a declarat Kremlinul pentru AFP sâmbătă, argumentând că o astfel de întâlnire nu poate avea loc decât la Moscova.

Duminică, Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, le-a declarat reporterilor, inclusiv de la AFP, că în prezent nu există un „pachet coordonat” pe care s-ar putea baza negocierile.

„În prezent, există ideea că trebuie să se ajungă la un acord în problema teritorială. Dar există și multe alte chestiuni”, a adăugat el.