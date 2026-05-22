„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea echipei Inter a fost pur şi simplu extraordinar. În primul său an când a condus o echipă profesionistă încă de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câştigător pe care îl poseda şi ca jucător, îndrumându-şi jucătorii să practice un fotbal solid, dar proactiv, ceea ce i-a determinat pe Nerazzurri să termine sezonul cu o medie de peste două goluri pe meci şi o diferenţă de aproximativ 30 de goluri faţă de echipa clasată pe locul doi. Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de meciuri în Serie A ca antrenor pentru a deveni campion al Italiei (al doilea după Mourinho în era de trei puncte), iar prin cucerirea Coppei Italia, alături de Il Scudetto, a devenit singurul manager care a reuşit această dublă istorică în primul său sezon la Inter. Aceste cifre şi recorduri confirmă locul pe bună dreptate al lui Cristian Chivu printre marii antrenori din Serie A”, a declarat Luigi De Siervo, CEO al Lega Calcio Serie A.

Premiul a fost acordat de un juriu format din redactori de ziare sportive care i-au evaluat pe antrenori în baza unor criterii tehnice şi sportive, a calităţii jocului echipelor lor, precum şi a conduitei/fair-play-ului lor în timpul meciurilor.

Trofeul îi va fi înmânat lui Chivu înaintea meciului Bologna – Inter, pe stadionul Renato Dall'Ara din Bologna, în ultima etapă a Serie A.

Performanță istorică a lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a cucerit Roma. Antrenorul român a câștigat și Cupa Italiei la 10 zile distanță după ce a luat titlul cu Inter Milano. La 45 de ani, Chivu este primul antrenor din Peninsula care a triumfat pe toată linia chiar în anul în care a debutat.

Iar fanii din România au putut să vadă momentul istoric, în direct, pe platforma Voyo.

Pe Stadio Olimpico s-au înghesuit 70.000 de fani veniți să trăiască pe viu finala Cupei Italiei. Inter Milano a rezolvat încă din prima repriză dilema câștigătoarei. Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul după nici măcar un sfert de oră, în urma unui autogol al gazdelor de la Lazio Roma.

În minutul 35, argentinianul Lautaro Martinez, fotbalist cotat la 85 de milioane de euro, a profitat de o gafă în apărarea lui Lazio și a închis tabela la 2 la 0.

După fluierul final, a început nebunia pe stadion

În partea a doua, fotbalul a trecut în plan secund, pentru că fanii milanezi și-au făcut de cap în tribune. Iar imediat după fluierul final, a început nebunia.

Este pentru a treia oară când Inter face dubla în Italia, iar Cristi Chivu scrie și el istorie în Peninsulă. Este primul antrenor care câștigă și campionatul și cupa în sezonul de debut. Iar la fiesta i-au fost alături soția sa Adelina și cele două fiice, Natalia și Anastasia.

Chiar și așa, „băiatul cu tunsoare scurtă", cum îl numesc italienii de la Gazzetta dello Sport, rămâne cu picioarele pe pământ.

Cristian Chivu, antrenor Inter Milano: „Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu. E vorba de muncă, de multă dedicație, de timp, să accepți și când lucrurile nu merg foarte bine, să știi să te ridici și să mergi mai departe.”

După meci, nimeni nu a plecat din vestiar fără să danseze pe celebra piesă „Made in Romania”.