Cristi Chivu, după ce Inter Milano a câştigat campionatul Italiei: „Este titlul băieţilor. Cum sărbătoresc eu? O ţigară...”

Tehnicianul Cristian Chivu și-a lăudat jucătorii după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei și a afirmat că se bucură ca pe vremea în care era fotbalist.

De asemenea, el a spus că, după meci, s-a dus în vestiar pentru a fuma o țigară.

”Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Voiam să arăt bine și să fiu cool pentru interviuri, așa că m-am dus la frizer: acum că am părul alb, sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist. Meritul le revine în totalitate acestor băieți minunați”, a declarat Chivu.

Reacția după câștigarea titlului

”Din datorie, aveam obligația să încercăm - continuă Chivu -. ”Un sezon este un maraton: la final câștigă cine adună cele mai multe puncte și, din fericire, am reușit, acceptând înfrângerile, dar fiind capabili să reacționăm. Am reușit. Între ianuarie și februarie am câștigat 14 meciuri din 14 și atunci am înțeles. Am trecut și peste eliminarea din Champions League și înfrângerea din derby, dar am rămas în picioare, cu demnitate”, a spus el.


Cum a sărbătorit Chivu

Cum sărbătorește Chivu: „Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta...”.

Despre meritele sale, Chivu evită subiectul: „Nu vorbesc despre mine. Din punct de vedere uman, sunt atipic. Acum câțiva ani a trebuit să vorbesc cu mine însumi într-o chestiune de viață și de moarte și mi-am pierdut ego-ul. Uneori bastonul, alteori morcovul: așa încerc să-i stimulez pe băieți, încercând să evit greșelile pe care le-am suferit eu. Mi-am propus să fiu antrenor în felul meu, să fiu empatic, să nu mă gândesc la aprobarea cuiva din afară. Încerc să dau tot ce am mai bun pentru ei, restul contează puțin. Știu ce înseamnă să faci meseria asta. Poate că, peste o lună, voi fi pus sub semnul întrebării. Trebuie să acceptăm asta cu zâmbetul pe buze și cu conștiința că facem tot ce putem”.

În final, mulțumirile. În special pentru jucătorii săi, pe care Chivu a vrut să-i lase să vorbească în conferința de presă de după meci, pentru a le permite să-și asume meritele: „Staff-ul meu merită multe laude, dar și predecesorii mei, pentru că au făcut o treabă excelentă, făcându-mi totul mai ușor. Acești băieți au cunoștințe importante despre fotbal. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câștige”.

Formația Internazionale Milano a câștigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter, în 2008, 2009 și 2010, ca fotbalist.

